Urge regidor a terminar problema de descargas al río Panuco.

Omar Lara Martínez

Madero, Tamaulipas.- Se buscará evitar que se continúen realizando descargas de aguas residuales y basura al río Panuco, esto por parte de los habitantes de la margen izquierda.

El regidor presidente de la Comisión de ecología Martín Valdez Quiroz, señaló que se cuenta con una inspección realizada por algunos ediles y se detectaron situaciones de gran contaminación, debido a que se tienen letrinas prácticamente sobre la orilla del río y acumulan la basura en distintos puntos.

Mencionó que en la reciente campaña de limpieza, se retiraron cuatro camiones de volteo llenos de basura, y retiraron algunas den las letrinas instaladas.

“Lo demás es un problema que no lo vamos a resolver nosotros, es un problema porque no están regularizados los predios, no tienen drenaje, a duras penas tienen agua potable, ya es un problema que se tiene que ventilar en otras instancias”.

Destacó que este es un trabajo permanente por parte de las autoridades, quienes buscan sanear este lugar que por mucho tiempo ha sido contaminado, y que perjudica en mucho las actividades que se desarrollan como el caso de la pesca.

Valdez Quiroz menciono finalmente que son 150 las viviendas que hay en el lugar y que requieren el servicio de drenaje, ya que la mayoría de estas descargan a través de letrinas aguas residuales de manera directa al río.