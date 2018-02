Voy por Reelección, me Registro el Sábado…Será una Elección Difícil”: Peraza

*Señala que la decisión la comunicó al Gobernador por la mañana vía Secretario de Gobierno

Francisco Herrera

Finalmente y después de evadir las preguntas de los reporteros desde hace más de un mes en el tema de la reelección, Magdalena Peraza Guerra, dijo que sí habrá de participar en el proceso electoral, además de anunciar que su registro lo hará en el CDM del PRI el próximo sábado como abanderada ciudadana.

“Lo analice concienzudamente y he tomado la decisión” señaló la alcaldesa quien reiteró que por la mañana le comunicó tal decisión al Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por conducto del Secretario General de Gobierno, Cesar Verástegui Ostos.

Advirtió que no será una elección fácil debido al panorama nacional que se observa en estos momentos y su complejidad

Puntualizo que sería erróneo pensar que la contienda en Tampico se centre entre el PAN y PRI (irá como candidata ciudadana) ya que el panorama ha incluido a otros institutos políticos que también darán la batalla en este proceso electoral diferente a otros.

Peraza, resaltó que una vez llegados los tiempos que marca la Ley electoral Solicitará licencia para separarse del cargo, anteponiendo la congruencia que ha sido siempre su principal bandera como persona y servidora pública.

“Ya no hay contiendas fáciles, seguiré haciendo mi trabajo, siempre me ha tocado remar contracorriente y creo que esta vez no será la excepción”, expuso

Descartó que del Gobierno del Estado haya recibido “avisos” para evitar participar y dejó en claro que existe una relación buena con el mandatario estatal.

“Siempre han sido muy respetuosos conmigo, para el Gobernador mis respetos, y yo siempre seguiré siendo una Presidenta institucional”, remarcó