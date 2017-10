“Voy por una nueva historia para Tampico”: Juan Manzur.

*Hicimos, hacemos y haremos una nueva historia política pero sin partidos, con amigos y familiares por la ciudadanía que ya está pidiendo que hagamos política con respeto y con inteligencia, iremos a la lucha por la democracia, por los tampiqueños que tanto lo merecen.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

Tras recibir de parte de la INE la constancia que lo acredita como aspirante a la diputación federal de manera Independiente por el distrito 8, Juan Manzur Oudie, confió en que ira por una nueva historia para Tampico, porque aquí hicimos, hacemos y haremos una nueva historia por los ciudadanos.

Manzur Oudie recibió la constancia legal que lo acredita a iniciar el periodo de conseguir las firmas de la ciudadanía que arranca este 12 de octubre y que concluirá el 10 de diciembre y sostuvo en la entrevista que llego el momento de ver a los amigos y familiares que lo impulsar a hacer política con respeto e inteligencia, porque ellos me invitaron a realizar esta lucha democrática que tanto merecen los tampiqueños.

El empresario de la construcción que milito en el PRI y fue líder del Movimiento Territorial en la zona sur por mucho tiempo, se dijo listo para cumplir respetuosamente con las formas y requisito que marca el Instituto Nacional Electoral, para cumplir y llegar a lograr formalmente a ser candidato Independiente en la contienda del 2018.

“Yo les digo a mis familiares y a mis amigos que me motivaron, a mi familia tampiqueña, que me motivaron a dar este paso, que voy a poner mi mayor esfuerzo, y desde ahora – sostuvo- no hay marcha atrás”.