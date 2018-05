Aplazan para octubre juicio contra Yarrington por lo “complejo” del caso

TOMADO DE…. https://www.proceso.com.mx / POR JUAN ALBERTO CEDILLO

La Corte Federal del Distrito Sur División Brownsville, Texas, pospuso para el 4 de octubre el juicio contra el exgobernador priista Tomás Yarrington, la cual estaba programada para el 8 de julio, fecha que coincidiría con lo más ríspido de las campañas electorales en México.

La juez Hilda G. Tagle, quien presidirá el juicio, aceptó hoy una petición de los fiscales encabezados por Ryan K. Patrick para que el caso sea considerado “complejo”, lo que permite que la defensa y los fiscales tengan mayores plazos para revisar los documentos y pruebas del caso.

Esa misma petición fue presentada por el abogado de Tomás Yarrington en la pasada audiencia que se celebró el 26 de abril en la Sala Dos de Corte Federal de Brownsville.

En esa segunda audiencia el juez Ronald G. Morgan negó la petición presentada por Carlos Noel Monárrez, abogado de oficio recién nombrado, quien argumentó necesitar un mayor plazo mayor para preparar la defensa del exgobernador priista de Tamaulipas.

Tras negar la moción del abogado de Tomás Yarrington, el juicio se programó para el 8 de junio y se estimó que duraría tres semanas, periodo que coincidirá con los más ríspido de las campañas electorales por la Presidencia de México.

Otros de los testigos que podría ser llamado a testificar contra el exgobernador es el empresario Luis Carlos Castillo Cervantes, “El Rey de los Dragones”, quien aún no ha sido condenado y espera una pena menor gracias a que firmó un acuerdo con los fiscales para convertirse en “testigo protegido”.

Dos más que podría ser llamados a testificar, ya que también firmaron acuerdos para la reducción de sus condenas, son los escapos del narcotráfico Osiel Cárdenas y Jorge Eduardo Costilla, “El Coss”.

Esos testimonios sacarán a la luz muchos detalles sobre la complicidad de los gobernantes mexicanos con el narcotráfico.

Los principales afectados por ese proceso sin duda serían los candidatos del PRI. No obstante, Morena también saldría afectado, debido a su laxa política de aceptar a cualquier ex priista y hacerlo candidato, ya que algunos de los ex colaboradores de Yarrington se pasaron al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Uno de ellos es su candidato al Senado, Américo Villarreal.

Incluso uno de los amigos íntimos de Tomás Yarrington ya había sido designado para otro puesto en Tamaulipas, pero fue retirado cuando se conoció la captura del exmandatario de Tamaulipas.