Erasmo González Robledo se mueve por candidatura de MORENA

*El ex diputado priista se mueve con figuras de MORENA para “amarrar” la candidatura a la alcaldía de Ciudad Madero, se ha acercado a prominentes figuras y corrientes que influyen con Andrés Manuel López Obrador.

Por CARLOS Cárdenas CONTRERAS.

CDMX.- El ex diputado priista Erasmo González Robledo se viene moviendo sigilosamente en busca de la candidatura a la alcaldía de Ciudad Madero y se roza ya con prominentes figuras muy cercanas a Andrés Manuel López Obrador con el propósito de lograr su objetivo.

Las figuras cercanas a Andrés Manuel López Obrador con las que se “codea” Erasmo González Robledo, son el empresario Arturo Romo, la corriente Tamaulipeca que encabeza José Ramón Gómez (JR) de quien se dice que encabezara la formula por la senaduría de Tamaulipas con la bandera de MORENA.

La figura más cercana a López Obrador, con la que Erasmo González Robledo, se acercó en la Ciudad de México, es la ex delegada Tlalpan y quien encabezara la “pelea” de MORENA por la CDMX, Claudia Sheinbaum.

LA MONEDA ESTA EN EL AIRE.

Pese a que algunos seguidores de Adrián Oseguera Kernion, aseguran que tiene “amarrada” la candidatura de MORENA por la alcaldía, en la CDMX, aun parece que Erasmo González Robledo respira fuerte en su aspiración y busca a toda costa conquistar la nominación de MNORENA por la alcaldía de Ciudad Madero.

Pues gentes cercanas al círculo de AMLO, aseguran que el ex diputado priista Erasmo González Robledo no es mal visto por el líder moral de MORENA y por supuesto que no sería extraño, que pueda ser el elegido y rechazaron que Andrés Manuel López Obrador tenga preferidos para la candidatura a la alcaldía maderense.

Según se mencionó por la fuente digna de todo crédito que debe quedar muy en claro que el candidato a la alcaldía de Ciudad Madero, será el que ofrezca mayores garantías de triunfo, y no necesariamente un preferido.

Para finalizar expresando en este momento “la moneda está en el aire”,