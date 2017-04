Es grandioso ver visionarios líderes como Cabeza de Vaca: Senador John Cornyn.

*Me satisface verlo aquí porque es y será mi aliado y vamos a trabajar juntos para demostrar al resto del país que nuestra relación con México es muy importante y porque nos tenemos que preocupar por lo que pase en ambos lados.

Por CARLOS Cárdenas CONTRERAS.

Texas.- El senador John Cornyn agradeció al gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, su presencia en el acto de la develacion de una placa en su honor y más por haber hecho la presentacion oficial en el evento y se dirigio al gobernate Tamaulipecos…”es grandioso ver visionarios lideres como Cabeza de Vaca, me satisface verlo porque es y sera mi aliado en nuestra relacion con México”.

Francisco Javier García Cabeza de vaca gobernador de Tamaulipas participo esta mañana en un evento-reunión donde el el senador Republicano John Cornyn fue homenajeado, el politico norteamericano es considerado uno de los más influyentes entre los Republicanos.

Garcia Cabeza de vaca fue seleccionado por otros lideres politicos de Texas para que participara tomando en cuenta que es un politico mexicano considerado un lider y correposndio al Tamaulipeco hacer la presentacion oficial en la develacion de la placa en honor del senador Texano.

El senador John Cornyn al agradecer la presencia del gobernador de Tamaulipas Francisco javier garcia Cabeza de Vaca, señalo: “primeramente, no puedo estar más agradecido con el Gobernador por estar aquí esta tarde”.

“Su amistad significa mucho para mí”…señalo el influyente politico Republicano.

Y remato…”es grandioso ver jóvenes y visionarios líderes como el gobernador, salir y tomar responsabilidad en los retos que enfrenta México y Tamaulipas en particular, y me satisface verlo aquí porque es y será mi aliado trabajando juntos para demostrar al resto del país porque nuestra relación con México es tan importante y por qué nos tenemos que preocupar de lo que pase en ambos lados de la frontera, pero no pasa por accidente o coincidencia, solamente pasa cuando tienes lideres sobresalientes como el gobernador Cabeza de Vaca”.