Gobierno federal detrás de campaña de desprestigio, insiste Anaya (Entrevista)

El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés manifestó que si El Universal no quiere reconocer que está falseando información sobre los bienes que tiene la familia de su esposa, no le quedará más que ejercer su derecho de réplica y acudir ante un juez federal el que revise los documentos que tiene y resuelva quien está diciendo la verdad.

“Estoy convencido de que les voy a ganar el asunto, a lo mejor me lleva como mes y medio ganarlo pero me van a dar la razón y lo tendrán que publicar porque lo puedo demostrar con las escrituras en la mano”, puntualizó.

En entrevista con José Cárdenas, el panista reconoció que el problema no es con el periódico pues cree en la libertad de expresión, el problema es que está metido el gobierno federal para desprestigiarlo “y aunque yo tengo la razón, estoy diciendo la verdad, aunque tengo los documentos para demostrarlo no lo quieren reconocer”.

Recordó que le dedicaron la primera plana del miércoles pasado, del jueves, del viernes, notas en el fin de semana y hoy otra vez la de ocho columnas, “porque traen un encargo y es una pena que se estén prestando a este asunto, tengo las pruebas, lo voy a demostrar y estoy convencido que el juez me va a dar la razón”.

Anaya consideró que esta es una venganza, “porque qué tan frecuente es que un periódico dedique las ocho columnas de un asunto durante tantos días y que le encarguen al reportero que dé entrevistas en todos los medios de comunicación, no hay duda, esto esta orquestado desde el gobierno”

Por último, dijo que esto no terminará, “por mí que me sigan difamando, que sigan inventando, no me voy a dejar, voy a seguir dando esta batalla no voy a ceder y, no vamos a dejar en este esfuerzo por tener un buen fiscal anticorrupción”.