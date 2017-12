Soy el más atacado en la prensa escrita: AMLO

TOMADO DE… https://josecardenas.com

Al referirse a un reporte emitido por el Instituto Nacional Electoral sobre la cobertura de los precandidatos presidenciales en la prensa escrita, Andrés Manuel López Obrador dijo que “soy el más atacado, vaya novedad”.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el morenista señaló que “resulta que yo soy el más atacado, no es ninguna novedad, pero llama mucho la atención que hay 500 notas y de esas 500 notas sobre precandidatos casi 300 están en contra mía, como el 50 por ciento de las notas son negativas”.

Señaló que en esas notas publicadas “no tocan a Anaya, no tocan a Meade, y esto llama mucho la atención, porque acaban de dar a conocer en el New York Times, hace como cuatro días, que el gobierno de Peña, en cinco años, se gastó en publicidad dos mil millones de dólares, estamos hablando de 40 mil millones de pesos, a razón de ocho mil millones de pesos por año”.

Y preguntó: “¿quién creen ustedes que es un blanco de esos ataques? ¿Por qué tanta publicidad? ¿Por qué siempre Peña en las primeras planas de los periódicos y es la noticia principal y cuando se refieren a nosotros es para golpearnos, para atacarnos?”.

Sin embargo dijo que “afortunadamente ya la gente está muy despierta, muy consiente y existen las redes sociales como una bendición y esto nos ayuda bastante. Puede ser que haya mucha información negativa, muchos ataques en contra nuestra en lo que son los medios convencionales, pero en redes sociales, aunque también hay robots que nos atacan, la gente se informa y nos defiende”.

De esta forma señaló que “por eso no me preocupa tanto el que estén con esta estrategia de guerra sucia atacándonos, pero además no se ve reflejado en las encuestas, porque mientras nosotros seguimos creciendo, estamos más de 15 puntos arriba en intención de voto, Meade y Anaya van en picada y no les está funcionando la estrategia, pero de todas maneras lo tengo que denunciar para que no crean que no me doy cuenta de lo que están haciendo”.

Fuente: El Financiero