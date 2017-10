A PALMILLAS LO CORRIERON DE PRESIDENCIA DE RÍO BRAVO Y COMAPA DE REYNOSA “POR ATRACADOR”..!

X.-EN RÍO BRAVO, “ABUSÓ RASURANDO FACTURAS A PERIODISTAS”

X.-HIZO LO MISMO EN LA PRE-CAMPAÑA DE ZACARÍAS MELHEM KURI.

X.-EN COMAPA REYNOSA, NUNCA APARECIÓ COSTOSO EQUIPO DIGITAL.

Por Guadalupe E. González

Cd. Río Bravo, Tam.-LUIS DANIEL PALMILLAS MORERÍA, de quien en un principio se pensó era un jovencito amable, respetuoso, cordial, atento, sensato, cauto y metódico, por su dicho de ser integrante y provenir de una religión cristina, eso le valió, “para con asombrosa habilidad”, ganarse la confianza de empresarios, políticos, periodistas, gentes del comercio y de la industria, logrando así involucrarse entre la sociedad riobravense y enseguida con respetables gentes de Reynosa, pero Palmillas Morería, finalmente “resultó ser todo un potencial ladrón de sietes suelas”, porque su hambre al dinero ajeno, lo empujó, “cual vil raterazo de barrio”, “al escamoteo” en agravio de quienes amablemente creyeron en él y le tendieron la mano, para ayudarlo.

Incluso, ha quedado claro que, “PALMILLAS”, como se le conoce en el argot periodístico, y social de Río Bravo, por su trasformación de noble religioso a “un natural emisario del diablo”, ha sido tan cruel y mal agradecido que, hasta su respetable suegro, un compañero noble y amable, al que todos respetamos por su forma de ser “Palmillas también lo tranzó”, sin que le importara que gracias a su suegro, mucha gente le dio la mano. Incluso “el que esto escribe”, cuando Palmillas, enfrentaba “una delicada necesidad familiar”.

Pero Bueno, esto es solo una parte de la ingratitud adoptada “por el sujeto de marras”, así como hay otros “potenciales delincuentes religiosos” que usan la biblia para convencer a la gente y enseguida consumar nefastas acciones que, “traen como propósito mercenario”, propósito en el que esta clase de pelafustanes, han encontrado “su mejor modus vivendi y oprandi”, para así obtener dinero con suma facilidad.

LUIS DANIEL PALMILLAS, antes de ser ungido Director de Comunicación Social en el Ayuntamiento de Río Bravo, tras haberse ganado la confianza del entonces alcalde Rogelio Villaseñor Sánchez, ya había dejado atrás, toda una estela de atracos menores como “el pedir dinero prestado y no pagarlo”, pedir incluso “cuanta cosa se le ocurría al insensato religioso convertido en demonio”, para luego esconderse o simplemente “hacerse de la visita gorda”, como hasta el momento lo he venido haciendo, por temor al que lo vean y “lo encaren agresivamente” por el engaño que, PALMILLAS, consumó contra toda esa gente de buena fe que lo ayudó, tendiéndole la mano.

LUIS DANIEL PALMILLAS, ya estando en la dependencia que, el ex alcalde Rogelio Villaseñor le confirió y confió, “como todo habilidoso ladrón”, empezó a ver un suculento nuevo negocio para él. Y Por principio de cuentas, “una de sus primeras víctimas” de sus múltiples atracos fue RENATO LUCIO, quien por obra del destino y de su suerte, en una fiesta “por el día del periodista” se ganó “un convenio publicitario por 12 mil pesos mensuales, por todo el primer año de gobierno de Rogelio, convenio que PALMILLAS “nunca se lo dio completo” porque desde un principio “el rapaz atracador” le empezó a rasurar el beneficio ofrecido por el alcalde a Renato.

PERO eso no fue todo, PALMILLAS MORERIA, al ver que Renato Lucio, no podría hacerle nada por la amenaza que le profirió de que “SI DECÍA ALGO AL ALCALDE”, hablaría para que ya no le dieran nada. Eso fue suficiente para el habilidoso Palmillas, encumbrándose éste en su nuevo modo de lograr ingresos económicos, (adicionales) a su salario como funcionario municipal.

Y por esta razón fundamental, LUIS DANIEL “PALMILLAS” MORERIRA, siguió dando rienda suelta a su nuevo redituable negocio, concertando convenios con otros compañeros a los que, bajo el acuerdo del porcentaje a su favor” los incorporaba a la nómina en la Tesorería Municipal, “más por su interés personal” que, por el servicio informativo o publicitario del medio, a las actividades del Presidente municipal.

Casos como el que pongo de ejemplo hay muchos, tengo la evidencia verbal y podré tener tal evidencia por escrito de los colegas víctimas de este vulgar delincuente. El que, en su escabrosa historia de atracos, donde ha operado y presuntamente servido, ha salido “manchado de la cola” por sus malas actuaciones de hacer dinero fácil a través de grotescas o burdas estrategias, como a la que he venido haciendo referencia, en torno al actuar de este “sujeto de baja caterva moral”.

EN REYNOSA, por recomendación de uno de sus buenos amigos, “Palmillas, sabe a quién me refiero”, lo convenció para que lo ayudara y, el señor funcionario lo hizo, por su buena fe, sin saber este señor “le terrible alimaña” se estaba echando a cuestas, llegando así a COMAPA con la etiqueta de sub-coordinador de Relaciones Públicas, área que nada tiene que ver con Prensa e Imagen, desde donde “el andrajoso mental”, empezó a fraguar como hacer dinero, solicitando recursos, para equipo de tecnología que él, necesitaría para el desempeño de sus funciones.

Y de esta forma, el potencial delincuente “por su experiencia de atracador”, y ya encaminado en COMAPA Reynosa, proyectó como ir haciendo dinero para su beneficio propio, pero originó casi de inmediato que, algunas personas “abrieran bien los ojos” al percatarse de algunas irregularidades e inconsistencias financieras del área administrativa “consumadas por Palmillas” y de esta manera, “se le fue cayendo el barco” o sea su propósito de hacer todo el dinero posible en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

PERO AUN ASI, Luis Daniel Palmillas Morería, “poniendo su carita de buen muchacho”, leal y honesto, algo así como que, “no quiebra ni un plato” o “mata una mosca”, le dieron “chance” en el área de “La Cultura del Agua”, que de eso no sabe nada, porque no es su profesión, y “como fue ineficiente”, lo regresaron como “asistente administrativo”, donde el desalmado presunto ladrón también siguió haciendo de las suyas y por eso, al final lo corrieron penosamente, porque nunca apareció lo que de equipo costoso, él, supuestamente compró para la COMAPA.

PARA FINALIZAR, hay que señalar que, LUIS DANIEL PALMILAS, lo que no sabe es que, “no siempre se gana o sale perdonado de los atracos que uno consuma” y con los que se agravia a la sociedad en la que él se ha desenvuelto. Porque siempre hay una primera vez para todo, y por esta obvia razón, ya en su momento, “bajo el marco legal”, será puesto en el lugar que merece “LA CÁRCEL”. Cuyo precedente no está descartado, para que “este bribón mozalbete” entienda, comprenda y razone que, “el sol no puede ser tapado con un dedo”. Y como todo buen religioso “PIDA PERDÓN A DIOS PADRE TODOPODEROSO” porque PALMILLAS, puede engañar a medio mundo aquí en la tierra, “PERO MENOS AL CREADOR DEL UNIVERSO”.