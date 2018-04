Abanderados de Nueva Alianza cambiarán lo que se deba a la reforma educativa

Los candidatos al Senado de la República, por el Partido Nueva Alianza (PANAL), reiteraron ante la ciudadanía de Nuevo Laredo, que las propuestas y opiniones que están recabando en su recorrido por las distintas regiones del Estado, serán abanderadas por los aliancistas, pues el sentir de los tamaulipecos es la causa de que aspiren a representarlos.

En su mensaje, la candidata al Senado Hilda Santana Turrubiates, señaló que es momento de que la sociedad razone las propuestas que les han planteado, escuche y emita sus planteamientos, ya que el diálogo es lo que enriquece la actividad frente al proceso electoral 2018.

“Aquí estamos para pedirles que no nos dejen solos, somos sus candidatos, en Nueva Alianza están los mejores hombres y mujeres, responsables y entregados al servicio, con vocación, sobre todo, que conocemos sus necesidades por que las hemos vivido, por ello los invitó a razonar y ser responsables para dar nuestro voto”, expresó.

Por su parte, el suplente del Candidato al Senado, Oscar Martín Ramos Salinas, Juan Carlos Olivares Guerrero, comentó que hay una fuerza que consolida a Nueva Alianza, las mujeres, quienes siempre son apoyo y guía en la labor que desempeñan, como representantes, candidatas y ciudadanas que respaldan los proyectos turquesas, basados principalmente, en educación de calidad y para todos

Refrendó que las ideas, necesidades y sugerencias de la población, serán un instrumento legislativo que contribuya en el quehacer que desempeñan los candidatos aliancistas en favor del Estado y de las comunidades que más lo necesitan, por lo que seguirán trabajando en cada rincón de la entidad.

En este encuentro de ciudadano a ciudadano, el ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores, Sección 30, Arnulfo Rodríguez Treviño, comentó que no tienen duda, que se revisará y se va a cambiar lo que sea necesario, en cuanto a la reforma educativa, en razón de quelos abanderados del PANAL, asumen esa postura para no afectar a los maestros, como parte de su labor al llegar al Congreso de la Unión y al Senado.

“Ello, porque estará en manos de gente que quiere a México y que reconocen el valor de los maestros. Es tiempo de hablar claro, los profesores no somos de tres años, somos de 40 o 50 años de vida sindical, veo con datos lo que logramos y no fue fácil, por eso hay que luchar por nuestros ideales”, confío.