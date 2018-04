Buscan dividir al SNTE; Tavares.

Por. César Cruz López.

Ciudad Victoria, Tamps.- Rodrigo Tavares presidente del Comité estatal de los maestro jubilados, denuncia que un grupo de maestros quieren dividir al sindicato formando un sindicato patito, y donde están promoviendo el voto hacía una corriente política de un partido.

Sabemos que son tiempos electorales pero no se vale que intenten, dividir el sindicato de esa manera diciendo que tendrán más apoyó con el nuevo sindicato patito que formaron y que obedece a intereses partidarios, y donde no haré ningún señalamiento hacía una fuerza política para no seguirles el juego, indicó.

También desde mi trinchera le hacemos un llamado a todos os maestros, para que no se dejen engañar y que prevalezca la unidad de nuestro sindicato nacional de maestros de la sección treinta en Tamaulipas l, añadió

Además nadie de los integrantes del sindicato ni el propio dirigente, está manipulando a los profesores para que voten por algún partido, ya que sabemos los agremiados del SNTE son libres de apoyar a quien mejor les convenga o convenza, aseguró.

Por otro lado en lo que comprende a mi organización que representó, pasa exactamente lo mismo pero sin gente agitadora, aquí cada quien es libre de votar por la opción que quieran, finalizó.