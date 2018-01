CFE da tiro de gracia a la población en general

*Llegan los recibos hasta en un 300% de incremento en el sector del fraccionamiento Unidos Avanzamos

Por: Gerardo Meza

Altamira Tamps.- Vecinos del fraccionamiento Unidos Avanzamos de este municipio, pusieron el grito en el cielo toda vez que los recibos de la Comisión Federal de Electricidad sufrieron un considerable incremento por el consumo del suministro de la energía eléctrica, esto a comparación del bimestre anterior.

Raquel Loredo Ruíz, líder de la Colonia Unidos Avanzamos, expresó que al realizar un sondeo con sus vecinos pudo constatar que efectivamente los recibos de la Comisión Federal de electricidad, se incrementaron de un 300 y hasta un 400 por ciento, motivo por el cual realizaron una reunión para posteriormente entrevistarse con las autoridades de la paraestatal.

“Esto no es posible, o pagamos el recibo de la Luz o comemos, no es justo estás casas del fraccionamiento Unidos Avanzamos son casas pequeñas, yo en mi caso no cuento con refrigerador, ni clima además que uso focos ahorradores y solo vivo con mi esposo y no tengo hijos viviendo en mi casa, el bimestre pasado me salieron 500 pesos y ahora este recibo me están cobrando 1580 pesos, más del 300 por ciento, por ello estamos solicitando el apoyo de las autoridades del gobierno y de la PROFECO, para que nos apoyen y frenar los abusos de la CFE”, señaló Raquel Loredo.

Agregó que en esta primera entrevista que tuvieron con los ejecutivos de la CFE, se pusieron muy renuentes y solo señalaron que eso fue lo que consumieron de energía eléctrica y que eso tendrían que pagar, por ello sentenció que de no obtener una respuesta favorable, harán un plantón en las oficinas de la paraestatal a fin ejercer presión y se les considere en las condiciones en que vive cada una de las 650 familias que habitan en el fraccionamiento Unidos Avanzamos, concluyó.