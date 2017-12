Cortará COMAPA de Río Bravo agua potable al Ayuntamiento; adeuda 46 mdp

Por: Carlos Carreño Ortiz

RIO BRAVO, TAMAULIPAS.- Por hacer caso omiso a los requerimientos de la COMAPA, en el sentido de cubrir millonario adeudo, el gobierno municipal de Río Bravo recibió ultimátum de la dependencia estatal, apercibiéndosele que de continuar con la negativa, el martes les será suspendido el servicio del vital líquido.

Lo anterior lo dio a conocer Raúl García Vivián, Gerente General de la COMAPA de esta ciudad, quien explicó que son 46 millones de pesos los que adeuda el gobierno municipal a esa dependencia, por lo que al hacer caso omiso a la solicitud de pago se procederá a suspender el servicio.

Se explicó que el corte se aplicará en la presidencia municipal, el centro de salud de la colonia Emilio Martínez Manautou, la plaza Benito Juárez, plaza Ignacio Zaragoza, gimnasio Las Liebres, policía, tránsito y Bomberos, todas las tomas de agua instaladas en la avenida Francisco I Madero, parque Barrilito, gimnasio de la plaza fundadores y casa del arte, entre otros lugares.

El gerente general de la COMAPA indicó que en diversas ocasiones se ha enviado oficio al gobierno municipal requiriéndole el pago, sin embargo hasta el momento han hecho caso omiso, por lo que la suspensión del vital líquido se hará efectiva, como ocurre cuando cualquier otra persona no realiza el pago de manera puntual.

“No es posible que mientras el usuario que trabaja en maquiladoras, albañil, jornalero, en el comercio informal, hagan esfuerzos para cubrir su cuota de agua, mientras que presidencia municipal, que recibe un presupuesto mensual, para pagar ‘servicios’, no haga dicho pago”, afirmó Raúl García Vivián.

Finalmente explicó que esta suspensión no afectará a la ciudadanía, por lo que exhortó a no dejarse engañar por información que se difunda, pues la suspensión del agua al Ayuntamiento es porque estos no han cumplido con el pago, ni han mostrado interés por llegar a un acuerdo con la dependencia.