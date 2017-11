DE LEON LEON DIGNIFICA LIDERAZGO CENOPISTA

POR: CARLOS MORENO

RIO BRAVO.- En gira por el norte del estado de Tamaulipas, Efraín de León León, ex alcalde, ex diputado local y ex funcionario de gobiernos estatal y local sentenció que la CNOP es la estructura más fuerte y vigorosa que mantiene al Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas.

Conocer y expresa su sentimiento priísta de que la modernización va de la mano de la renovación pero que también se reconocen los liderazgos con autenticidad y dinamismo que le dan al PRI ese importante número de votos cada elección.

Efraín de León León manifiesta que el PRI es un partido que busca la apertura a los jóvenes, mujeres, grupos vulnerables que se unen cada día a la confederación nacional de las organizaciones populares y que dignifican el liderazgo cenopista como un compromiso.

Dijo que “El PRI está vigente y en la lucha”, y que en forma diaria recorren la entidad para fortalecer un proyecto de renovación partidista que le dé la oportunidad al tricolor de retomar el rumbo por en todos los sectores, organizaciones y movimientos con que cuenta el tricolor.

Concreta en la entrevista el dirigente cenopista estatal al señalar que reitera debe abrirse los espacios para Los jóvenes, que solicitan oportunidades políticas de participación y los consejos políticos son el máximo órgano de decisión y acción para llevar a cabo ese rumbo.

Las dirigencias municipales de la CNOP están alistándose para ir por el 2018 con abanderados en cada proceso de elección en cada rincón del estado de Tamaulipas siempre respetuosos de los tiempos y los momentos que marca la ley electoral.