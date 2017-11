ELSA RUTH CRUZ DEL P.E.S., PONE EL EJEMPLO A DEMÁS REGIDORES

X.-ESTE INFORME NO LO HAGO POR PROTAGONISMOS, SENTENCIÓ.

X.-ME DA PENA QUE A REGIDORES “NOS TENGAN EN EL CONCEPTO 15-30”

Guadalupe E. González

Cd. Río Bravo, Tam.-La regidora del Partido Encuentro Social (PES), Elsa Ruth Cruz Maldonado, integrante de la Comisión de “Parques y Jardines”, al rendir el pasado viernes su Primer Informe de Actividades de una manera sencilla y afable, “ha puesto el ejemplo a sus demás compañeros integrantes del cabildo”, dando amplia cuenta de cada una de las actividades que ella, realizó en bien de la sociedad riobravense contribuyendo así, con el Ayuntamiento que preside el alcalde Juan Diego Guajardo Anzaldua.

Sentenciando la edil Cruz Maldonado que, “me da mucha pena” que, a los regidores se les tenga en el concepto de ser 15-30”, es decir que, “solo aparecen cuando van a cobrar sus quincenas”, con cuya exposición la regidora del PES, deja en evidencia a los demás integrantes del referido cuerpo legislativo, porque realmente, la gran mayoría de los regidores, “se dedican a otro tipo de menesteres” y no a trabajar y dar respuestas claras, respecto a las comisiones que, cada uno de ellos, tienen asignadas en el cabildo.

Aclaró la regidora que, este informe de labores que hoy presento, “no lo hago por mero protagonismo”, sino para que la gente de nuestro querido Río Bravo, se entere que hacemos los regidores que tenemos el compromiso y la responsabilidad de servir en serio a la sociedad, porque esta tarea que ejercemos, es ejemplo de que él, que desea trabajar lo hace y el que no, pues nomás se dedica puntualmente a cobrar su salario quincenal.

Dijo que para mí, como regidora es importante fijarnos metas y lograrlas, aludiendo que, “todo servidor público debe tener una regla de oro, que es la de estar con la gente, y no por encima de ellas” y bajo esa premisa estableció que, “más que un deber que tenemos los regidores, es plasmar el compromiso con la gente a la que representamos en el cabildo”.

Y si estamos aquí reunidos, “es para dar la cara” a quienes dieron un voto de confianza al Partido Encuentro Social, subrayando que el objetivo de esta exposición es dar cuenta de que hacemos quienes tenemos una comisión en el cabildo, reiterando la edil del PES, que, “lo más hermoso de un trabajo legislativo, es el de informar a quien te han dado la confianza de representarlos” y por eso con mucho orgullo hoy rindo este informe de actividades, precisó.

Remarcó Elsa Ruth que, “durante los primeros 12 meses del actual régimen municipal, he trabajado de manera responsable y decidida, en lo que como regidora me corresponde”, porque el afán y propósito de una servidora es “el de trabajar con empeño y dedicación, para dejar una imborrable huella de fecundo y creador trabajo social en la ciudad” y por ello, con mucho orgullo les digo que soy regidora del Partido Encuentro Social, del actual Ayuntamiento que preside el Lic. Juan Diego Guajardo Anzaldua.

Manifiesto ser de oposición, pero esa, no debe presumirse a una crítica constante de la administración, “sino por el contrario”, se debe enfrentar a mecanismos importantes para que se transparente el manejo correcto de los recursos municipales que se ejerzan, para obras de bien a las familias de Río Bravo”, aludiendo la regidora el PES que, “en la comisión de Parques y Jardines he trabajado con la ciudadanía y con organismos no gubernamentales como el pentatlón y otros para cumplir cabalmente con mi encomienda.

Y LOS DEMÁS REGIDORES QUE HACEN,…?

Por otra parte, hay que señalar que, el resto de los regidores del cabildo de Río Bravo, son gentes irresponsables, a las que definitivamente, “no les gusta trabajar y cumplir con sus comisiones o encomiadas”, porque ninguno de ellos y ellas, ha rendido un informe de actividades que como ejemplo les ha impuesto la regidora del PES Elsa Ruth Cruz Maldonado, a la que por cierto, no acompañaron al Informe de actividades de la encargada de Parques y Jardines del Cabildo.

Para finalizar, hay que remarcar que, lo evidente y lamentable es que, quede demostrado, que al resto de los miembros del cabildo, “cumplir con el pueblo de Río Bravo, les es ambiguo, ecuánime e indiferente”. Y para ello, hay que peguntarle, por ejemplo a la regidora Margarita García Martínez y hasta los independientes y a todos los demás: Que hacen ustedes, porque no informan nada de sus obligaciones con la sociedad ?….Y para ello, esta interrogante, “hay se las dejamos de tarea”.