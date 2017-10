FELIPE GARZA NARVAEZ EN LA TERNA DE ASPIRANTES A LA CANDIDATURA POR LA SENADURIA DE MORENA

*También participaran en la encuesta Américo Villarreal Anaya, José Ramón Gómez Leal JR, Enrique Torres Mendoza y Jaime Moreno.

Por CARLOS Cárdenas CONTRERAS

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En la reciente visita de Andrés Manuel López Obrador a Tamaulipas dejó claro que no serán sus amigos los candidatos de MORENA, sino aquellos que mediante encuesta se confirmen como personas conocidas, honestas, cercanas a la gente. La pregunta clave aplicada es, si ese personaje <les gustaría tenerlo como candidato>.

En tales circunstancias el Peje dio a conocer en Soto la Marina que por el filtro ciudadano de consulta pasarán Felipe Garza Narváez, Américo Villarreal Anaya, José Ramón Gómez Leal JR, Enrique Torres Mendoza y Jaime Moreno.

La designación a la que se harán acreedores no es directamente la candidatura, sino coordinadores de MORENA, un puesto operativo donde habrá de demostrar el capital que el elegido por encuesta tiene para lograr posicionar a ese partido en el ánimo de las mayorías.

Cada uno de los mencionados tienen atributos diferentes, Garza Narváez acumula experiencia en la operatividad política, cuenta con contactos a lo largo y ancho del mapa tamaulipecos, que son fundamentales en esa tarea, es el de mayor conocimiento del terreno electoral de la entidad.

Américo Villarreal le puede ayudar el homónimo de su padre el exgobernador, pero no ha estado nunca en la arena política, si bien tendrá amigos de su progenitor que le pueden ayudar. Mientras que el famoso JR su look y juventud lo hace un magnífico candidato en Reynosa y zona de influencia, pero fuera de eso no garantiza resultados más allá de esa zona geográfica.

También están anotados, Enrique Torres Mendoza, presidente de MORENA, conocido entre los seguidores y simpatizantes de ese partido; también Jaime Moreno, todos se inscribieron por iniciativa propia.

A nuestro ver, López Obrador elegirá el que mejor convenga a sus intereses, eso quiere decir resultados electorales y en eso la ventaja la tiene Garza Narváez. La encuesta es un procedimiento que se hace a la medida y consideración de quien la financia y en este caso AMLO tendrá en este recurso una herramienta para barnizar de democracia su decisión.