Gobierno del Estado y DIF Tamaulipas abren el Segundo CECUDI en el Estado

San Fernando, Tamaulipas.– El Gobierno del Estado que dirige Francisco García Cabeza de Vaca y el Sistema DIF Tamaulipas, que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, abrieron el Segundo Centro de Cuidado Diario Infantil (CECUDI) en el Estado, ubicado en el municipio de San Fernando, con el propósito de dar respuesta a la necesidad de ampliar y mejorar la cobertura de los servicios que se brindan actualmente a la niñez tamaulipeca y apoyar a madres y padres trabajadores que no cuentan con servicio de cuidado para sus hijos, dentro de su jornada laboral.

El CECUDI consiste en brindar atención de cuidado a menores de 45 días de nacido a 12 años a los cuales se les proporcionará los servicios de apoyo en tareas, computación, deportes y entre otros dentro de un modelo de estancias educativas, mediante la realización de actividades culturales, recreativas y de apoyo académico, promoviendo una formación integral; así como su sano desarrollo y crecimiento físico al proporcionarles diariamente una ración alimenticia con calidad nutricional.

“Hoy, la niñez tamaulipeca tiene un nuevo hogar; Hoy, las familias de nuestro Estado, tienen a su disposición, un centro de cuidado con un modelo único en el país, dedicado a cuidar de sus hijos mientras ustedes trabajan, porque queremos ser aliados en el desarrollo de su familia, para que ustedes papás puedan seguir trabajando y preparándose por el futuro de quienes más aman, sus hijos” dijo Mariana Gómez.

Este centro atenderá a niñas, niños y adolescentes repartidos en turno matutino y vespertino, los cuales contarán con ayuda de profesionales de muchas disciplinas como psicólogos, educadores, maestros, personal médico, entre muchos otros, que tendrán la responsabilidad de cuidar diariamente a niñas, niños y adolescentes que acudan a estas estancias.

El Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca dijo que Tamaulipas requiere de este tipo de centros, y reconoció en estos tiempos las mujeres están trabajando igual o más duro que los hombres, y por obvia razones pues a sus hijos es difícil que le den toda la atención que estos se merecen. Mencionando que no se puede seguir permitiendo como gobierno, dejarlos a la merced, en las calles como lo hicieron otros gobiernos en el pasado ocasionando un deterioro en el tejido social.

“Estas obras y acciones no son para llevarme los aplausos, esto va encaminado heredarles un mejor futuro a las próximas generaciones, si eso lo hubieran hecho los pasados gobiernos. No hubiéramos padecido tantos problemas tan serios de inseguridad de violencia en Tamaulipas, es por eso que yo creo firmemente con este tipo de programas y me por eso mi gobierno apoyará incondicionalmente a este tipo de programas que tiene como objetivo restablecer el tejido social de Tamaulipas” agregó el Ejecutivo Estatal.

Durante su gira de trabajo por la Titular del DIF Tamaulipas y el Mandatario Estatal dieron inicio a la Primera Semana Nacional de Salud, “Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen” en el marco de la brigada asistencial “Un Gobierno Cerca de Ti” donde se puso a disposición de las familias de San Fernando servicios institucionales gratuitos, de las diferentes Secretarias del Gobierno del Estado.

Los asistentes tuvieron acceso a servicios de atención social y médica, alimentarios, de vivienda, dotación de aparatos funcionales a personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad, medicamentos, afiliación al Seguro Popular, kits de limpieza, afiliación al Expediente Social Único, despensas, descuentos en trámite de licencias para conducir, microcréditos, bolsa de trabajo, entre otros beneficios.

También se entregaron de becas del programa Sin Límites para alumnos con discapacidad motora, visual, auditiva o intelectual leve, microcréditos empresariales, vales para mejoramiento de vivienda, lentes del programa Ver Bien para Aprender Mejor, equipamiento para desayunadores escolares a planteles educativos de educación básica y bicicletas del programa ayúdame a llegar a estudiantes que tienen que caminar largas distancias para llegar a sus planteles educativos.