GUSTAVO RICO NI HACIÉNDOLA DEL CHAVO DEL 8, LEVANTA

X.-SIENDO REGIDOR, “ESTUVO AL SERVICIO DE PEPE ELÍAS Y NO DEL PUEBLO”

Por Guadalupe E. González

Cd. Reynosa, Tam.-Porque hasta el momento no ha logrado repuntar en lo más mínimo sus bonos ante el electorado de Reynosa, el Candidato del PRI a Diputado Federal por el IX Distrito de Tamaulipas GUSTAVO RICO DE SARO, ha tenido que “dedicarse a hacer piñatas, lanzar confeti por las calles, regalar globos y hasta disfrazarse “del Chavo del Ocho”, pero ni esa figura popular “del niño de la vecindad”, le ha sido suficiente para que, “el reconocido lastre social”, pueda tener aceptación entre la gente, “cuyo rechazo del pueblo, hacia este sujeto de baja caterva moral”, es la prueba fehaciente de que la ciudadanía, lo tiene identificado como “un servil y traidor al pueblo de esta pujante comunidad reynosense”.

Rico de Saro, desde hace muchos años, se ha dedicado a vivir de la política y consecuentemente del dinero público. Y por eso hoy que, “el PRI no tiene o no cuenta con prospectos de buen peso político” para ubicarlos en las preponderantes candidaturas a cargos de elección popular, “tuvo que echar mano de la caballada falca” grupo al que pertenece el hoy aspirante a Diputado Federal por el IX Distrito Gustavo Rico de Saro, individuo que, al ver que, su campaña político-electoral, no repunta, “obró por vestirse del chavo del ocho” el pasado 30 de abril, día del niño, percatándose este señor que, “ni entre los niños”, pudo lograr la popularidad que le ha venido haciendo mucha falta en esta contienda electoral.

Lo impopularidad del referido aspirante a Diputado Federal, es porque la gran mayoría de las familias de colonias de Reynosa, saben que Gustavo Rico de Saro, “como servidor público de bajo perfil”, gracias a los padrinazgos que ha tenido, éste, más que servir al pueblo, ha aprovechado los espacios públicos del pasado para su beneficio y por ello, se ha ganado rotundamente el rechazo y repudio de la sociedad. Porque en sus giras de campaña, las únicas personas que lo acompañan son los integrantes de su brigadas y no la ciudadanía. Y eso ha sido muy evidente.

Por su parte, las familias a las que, cruelmente engañó cuando fue regidor del Ayuntamiento en el Gobierno Municipal del repudiado José “Pepe” Elías Leal, Gustavo se alejó de contexto ciudadano, porque para él, fue más importante “ponerse de rodillas” y a la orden del ex presidente municipal atracador que, atender a la gente pobre y por esta y otras razones, “la gente no ve con buenos ojos” a este mercenario Candidato a Diputado Federal tricolor, el que entre otras cosas, también le ha venido causando enorme daño político al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Y como los reynosenses de todos los estratos sociales, quieren a funcionarios que vayan al Congreso de la Unión a trabajar por ellos y, naturalmente, velen por sus intereses y, “no solo por lo que a ellos convenga”, en las colonias , ejidos y ranchos de Reynosa, le han venido haciendo patente esto, a Rico de Saro, porque aducen que el abanderado tricolor a Diputado Federal, es de esos que “buscan la chamba política para su beneficio”, y por este motivo fundamental, el electorado de Reynosa ha venido rechazando de manera terminante “al ex regidor traidor y servil”. Y por este motivo, “el desangelado político ya no haya la puerta”, buscando desesperado, el cariño y respeto de la gente, lo que evidentemente no ha logrado, porque lamentablemente, “este mercader político, tiene muy mala reputación” ante la sociedad de Reynosa.