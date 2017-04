.- Inauguro alcalde JFLG, Quinta Feria Nacional de Empleo. 

ENFOQUE POLÍTICO

El alcalde Juan Francisco Leal Guerra; inauguro hoy jueves la Quinta Feria Nacional de Empleo 2017 en busca de generar 400 empleos esto con la participación de 25 empresas y los tres órdenes de gobierno.

El alcalde recibió el reconocimiento por atraer inversiones y generar empleo, del delegado federal de la Secretaria del trabajo, Rodrigo Mario Stolberg Hinojosa y la estatal, María Estela Chavira Martínez.

El presidente municipal, alcalde Juan Francisco Leal Guerra; recibió reconocimiento por la labor que desempeña, del presidente de la COPARMEX en El Mante Juan Miguel Rubio Elosúa.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del alcalde Juan Francisco Leal guerra, quién manifestó que uno de sus compromisos y prioridad en su administración, es acercar inversiones y ofertas laborales a la ciudadanía.

El Delegado de la STPS Stolberg Hinojosa reconoció el éxito de estas ferias que han generado 12 mil empleos y destaco el apoyo del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca y del alcalde Juan Francisco Leal Guerra.

El agradecimiento a los 3 órdenes de gobierno por la Quinta Feria de Empleo 2017 y la generación empleo en El Mante y región estuvo a cargo de Gabriela Hernández García, la cual hablo a nombre de los beneficiarios.

Algo que nos llamó la atención de la Quinta Feria Nacional de Empleo 2017, fue la gran cantidad de jóvenes y hombres de mediana edad, que acudieron en busca de empleo, entre ellos quienes quieren ir a Canadá.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la Quinta Feria de Empleo 2017 fue todo un éxito y en esto en parte tienen que ver, el personal del SNE Delegación Mante, a cargo de Víctor Hugo Espino Ávila.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Enseguida damos a conocer diversas participaciones durante la inauguración mediante el corte del listón, de la Quinta Feria Nacional de Empleo 2017, por parte del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; quién tuvo a su cargo las palabras de bienvenida…. El alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, manifestó que es un placer tener aquí a distinguidas personalidades, quien es el Delegado de la Secretaria de Trabajo y Prevención Social en Tamaulipas, el licenciado RODRIGO MARIO STOLBERG HINOJOSA; a la vecina porque es nativa de El Mante, a la maestra MARÍA ESTELA CHAVIRA MARTÍNEZ; bienvenida a su casa, ella es mantense Secretaria de Trabajo en el Estado de Tamaulipas; al empresario JUAN MIGUEL RUBIO ELOSUA, que es uno de los promotores de la cuestión industrial y empresarial en el municipio, A LORENA VERASTEGUI OSTOS quien acude en representación del presidente municipal de Xicoténcatl. VICENTE JAVIER VERASTEGUI OSTOS y al resto de las personas que nos acompañan, sean ustedes todos bienvenidos….. El alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, dijo que para nosotros recibir a tan grandes personalidades, y a muchas empresas que vienen a promover en empleo en El Mante, es motivo de orgullo que podamos tener acceso a estas empresas en nuestra tierra, agrego que es difícil en estos tiempos a veces trasladarse a otros municipios, a otros estados para buscar empleo, y dijo en esta ocasión con estas ferias que nos ha promovido nuestro gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; nos facilita el acceso y comunicación con un gran número de empresas, que pueden ofrecernos empleo para la gente de nuestra comunidad, y de la región, de los vecinos de aquí de Ciudad Mante y expreso nuevamente bienvenidos….. En más de la Quinta Feria Nacional del Empleo 2017 celebrada en esta Ciudad, el delegado federal de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social, MARIO RODRIGO STOLBERG HINOJOSA; quien informó que las ferias de empleo son el producto del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, y los actores de la producción, para así impulsar la generación de empleo de calidad….. Agrego el delegado federal de la STPS en Tamaulipas, MARIO RODRIGO STOLBERG HINOJOSA; que es importante reconocer el esfuerzo que realiza el gobierno de la republica encabezado por el licenciado ENRIQUE PEÑA NIETO, y en el estado licenciado FRANCISCO JAVIER CABEZA DE VACA, respectivamente; quienes están convencido que al llevar a cabo estas acciones, de fomento al empleo a nivel nacional, estatal y en esta ocasión al municipio, El Mante….. Menciono que Ciudad Mante es reconocida a nivel nacional como un gran productor de azúcar, que destaca también por sus valiosos hombres y mujeres, que han emigrado para alcanzar el éxito profesional, y personal, pero sobre todo, para aquellos que permanecen aquí y luchan día con día, para llevar a cabo el sustento a sus hogares, por ellos de una manera coordinada, trabajamos para que todos tengan la oportunidad de acceder a un empleo digno, a un empleo formal, con acceso a la seguridad social, a la vivienda y a demás prestaciones que les permita elevar la calidad de vida y la de sus familias….. El delegado de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social, MARIO RODRIGO STOLBERG HINOJOSA; expresó en el entorno laboral, nos preocupamos y nos ocupamos para que las empresas cumplan con la normatividad federal y brinden así a los trabajadores la capacitación y el adestramiento necesario que les permita trabajar en las mejores condiciones de seguridad y salud, pero sobre todo que se respeten los derechos laborales….. Enseguida menciono, reconocemos la gran participación del sector empresarial en esta región, especialmente a las 25 empresas comprometidas que el día de hoy están ofertando poco más de 400 en las áreas industrial, en el comercio y en los servicios, las cuales están a disposición de los cientos de jóvenes y adultos, que con un gran entusiasmo buscan su colocación en el ámbito laboral y dijo que cuando están a punto de concluir la 1ª. Etapa de estas ferias de empleo, se han ofertado ya poco mas de 12 mil vacantes, y estamos seguros que en cada una de ellas, está la gran oportunidad para ustedes de encontrar un empleo digno y formal, esto convencidos que el beneficio que este evento generara para El Mante y nuestro estado, reitero a todos el mayor de los éxitos en esta Quinta Feria Nacional de Empleo 2017….. Por su parte el representante de las empresas participantes y presidente de la COPARMEX en El Mante, JUAN RUBIO MIGUEL ELOSUA; manifestó en su intervención, luego de referirse a los representantes de las diversas instancias de gobierno, dijo que juntos están realizando el mejor de los esfuerzos para hacer esta Feria Nacional del Empleo y que saben que en la región ha estado muy difícil y complicado, por lo que necesitan hacer un esfuerzo conjunto entre los sectores empresarial, la Cámara de Comercio presente y los tres órdenes de gobierno, para buscar acciones que nos lleven a generar empleos, y empleos rápidamente como la región de El Mante lo necesita….. Recordó JUAN MIGUEL RUBIO ELOSUA, que hace unas semanas fue invitado por el gobernador para asistir a una gira por China y que en esa ocasión, fue en representación de la CONAGO, y que fueron cuatro gobernadores, entre ellos FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y que fue el único estado, Tamaulipas, el que invito a empresarios como un objetivo muy diferente, de lo que era estrictamente político, y que en realidad lo que se busca es de cómo generar alguna atracción de empresas chinas hacia territorio tamaulipeco, poner a Tamaulipas en el mapa en donde estamos, en la cercanía del estado de Texas y los Estados Unidos, la magnífica mano de obra que podemos ofrecerles, porque juntos podemos generar ingenieros, y realmente le vamos a dar seguimiento se hizo un compromiso para seguir generando los empleos que todo el estado necesita, pero en especial, la parte de la región de El Mante…. El empresario JUAN MIGUEL RUBIO ELOSUA, comento a los que asisten en busca de empleo, que la tarea no es nada más del gobierno, que la tarea es de toda la sociedad, involucremos desde las escuelas, que necesitamos prepararnos, y compartió lo que pudo ver en China, y platicar con estudiantes chinos, con estudiantes y directores chinos, y andan en otro nivel y que necesitamos nosotros tomar esto como una referencia, esto si queremos competir en el contexto mundial, necesitamos poner no solo a Tamaulipas, sino a todo México, en otro nivel, esto empezando desde las escuelas y agregó que en un dolos departamento de una empresa China, tienen empleados a más de 20 mil ingenieros, y comento con relación a quienes quieren entrar a la universidad, en Begin, que anotaron alrededor de 700 mil chinos y que de estos entran cada año, 100….. Como parte del programa, hizo uso de la palabra la maestra MARÍA ESTELA CHAVIRA MARTÍNEZ, quién es la titular de la Secretaria del Trabajo en Tamaulipas, misma que dijo que le daba gusto estar aquí con todos y cada uno de ustedes en mi Ciudad natal y al alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, agradeció la hospitalidad con la que siempre es recibida y dijo nuevamente que es un gusto estar aquí en Ciudad Mante esta zona cañera, en donde nacen y crecer hombres y mujeres fuertes y con carácter, y además porque no cualquiera puede vivir en un clima semiseco, extremoso que rebasa los 45 grados centígrados a la sombra del verano y que en clima adverso, siguen trabajando y construyendo día a día , y que hoy por eso están aquí para impulsando ese carácter y fuerza de espíritu con nuevos y mejores empleos que le den más sentido a la economía regional y agregó que en Tamaulipas con el liderazgo de nuestro gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

