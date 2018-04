“Juego en escenario adverso, pero yo convenceré y trabajaré con la gente”: Tino Sáenz

*Pidió a la gente reflexión al momento de imponer su voto; En este momento está aplicando “operación cicatriz” y buscará el voto perdido.

El candidato del PRI a la diputación federal por el VI Distrito, Florentino Sáenz Cobos, reconoció que será una contienda complicada, en la que se enfrentará a los “chapulines” de su partido y jugará contra los intereses del Estado.

En un escenario adverso, fue tajante al asegurar que trabajará para convencer a la gente con propuestas claras y concretas, dejando de lado las promesas que jamás se podrán cumplir.

Aseguró que al alcanzar un escaño en el Congreso Federal, será un aguerrido gestor para aterrizar proyectos que beneficien no sólo a su distrito, sino a todo el Estado; promete regresar a la zona que voto por él.

“Yo soy del Mante y siempre regresó, a mí la gente siempre me ha visto en territorio, siendo oídos, anotando compromisos y soy muy claro, si no puedo, para que me comprometo, para el día de mañana me reclames, eso es un error, no jala, es preferible ponerle colorado una vez y no descolorido todas las veces”.

Florentino Sáenz se enfrentará a cuatro “chapulines” que abandonaron el partido, y hoy contienden arropados por los organismos que un día criticaron, y a un candidato que trae el recurso y la fuerza del Estado, aún con eso, remarcó que vencerá en las urnas el próximo 1° de julio.

Al considerarse un fiel soldado de su partido, un priista de convicción y no por conveniencia, lamentó que muchos actores que hicieron su carrera en las filas del tricolor, se hayan vendido al mejor postor, cuando el barco se estaba hundiendo.

Pidió a la población reflexionar su voto y no permitir que el país sea gobernado por gente traidora y sin principios que sólo quieren vivir de erario, y que cuando no son tomados en cuenta por su organismo político, “brincan” a otro en busca de espacios públicos.

Los traidores van de tapete de Vicente Verástegui.

“Voy contra cuatro chapulines y un representante del Estado, a él lo va a apoyar su hermano, los demás los traemos prestados, para que le hagan el juego a otro”.

“Cuando no los toman en cuenta se suben a otro barco, a esos personajes ni siquiera quiero encontrármelos, ¿porque caer en ese juego tan perverso?, por eso la gente está decepcionada, vemos a priista de tapete de Vicente, no se vale, la sociedad no se merece eso, piensan como priistas andan en otro partido en donde no saben qué hacer, ni los quieren allá y acá menos, que se alimenten de otros partidos, esa es la pus de la que se está saneando el PRI”.

Al arranque se su campaña, dijo, se ha dedicado a buscar a todos aquellos líderes que se fueron por no ser tomados en cuenta, y a los cientos de ciudadanos que están decepcionados de un cambio que se prometió, con una alternancia que no cumplió.