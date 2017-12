LA NIÑA ELISA SOFÍA ALANÍS TREVIÑO, RECIBIÓ RECONOCIMIENTO POR SU INTELIGENCIA Y FUE NOMBRADA REINA INFANTIL DEL FATI, A.C., EN POSADA

*.-La C.P. Ana Lilia Huerta de Plata, Presidenta de la fundación “Arly” nos entregó dos galardones. *.-Hubo muchos premios. *.-¿Debería ya, ser develada una placa con su nombre?

Por: JUVENTINO LOO

Cd. Río Bravo, Tam.-El Frente Amplio de los Trabajadores de la información, A.C. (FATI) que nos honramos en presidir en el estado, como es tradicional, la tarde de este jueves 14 de diciembre de 2017, llevó a cabo su posada navideña en el lujoso salón “Isnelia y diseños”.

En el marco de esa festividad donde se rifaron como siempre múltiples regalos, la presencia de la niña Elisa Sofía Alanís Treviño, vino a engalanar lo que resultó en una brillante ceremonia por el programa que se desarrolló y en el que participo la C.P. Ana Lilia Huerta de Plata, Presidenta de la fundación “Arly” del vecino municipio de Reynosa y los delegados del FATI de Matamoros, Valle Hermoso, de Tamaulipas y Reynosa.

Así y acompañada de su mamá Lic. Isnela Treviño Salinas, la niña Elisa Sofía Alanís Treviño de tan solo 11 años de edad, recibió de nuestra parte un merecido reconocimiento por lo siguiente:

Puso muy en alto el nombre de México, Tamaulipas y principalmente Río Bravo, al obtener el premio “Best of the best” (Lo mejor de lo mejor) celebrado en Punta Cana, de la República dominicana, durante el certamen denominado “Miss Beauty World Internacional” celebrado del 5 al 12 de septiembre de 2016.

Al mismo tiempo la Lic. Alma Donaji Contreras Hinojosa, delegada en Río Bravo, de esta agrupación, le entregó su nombramiento a la niña ELISA SOFÍA ALANIS TREVIÑO como REINA INFANTIL del FATI, A.C .,porque sabemos que a través de esta organización periodística continuará teniendo sinnúmero de éxito.

Luego, la C.P. Ana Lilia Huerta de Plata, nos entregó dos galardones; uno por antigüedad en el ejercicio periodístico y el otro por mejor columna, gracias a que los compañeros me favorecieron con su votación.

(¡Dios les bendiga a todos…que pasen una feliz navidad y un próspero año 2018!)

Durante el ágape, todos los periodistas pudimos degustar un exquisito platillo, palpándose la elegancia en las mesas lo que denota, aparte de mucha confortabilidad, el buen servicio que personalmente proporciona “Isnelia y diseños” en cada evento.

REPRODUCIMOS EN PARTE LO QUE ESCRIBIMOS Y PUBLICAMOS EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Puso muy en alto el nombre de México, Tamaulipas y Río Bravo!

ELISA SOFÍA ALANÍS TREVIÑO, OBTUVO EL GALARDÓN “BEST OF THE BEST”, EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

*.-Logró 7 triunfos entre 37 participantes de varios países. *.-Satisfecha de haber participado en el certamen “Miss Beauty World International”. Para obtener el trono.

Cd. Río Bravo, Tam.-Sentada al centro de la mesa del presídium con una elegancia que podría estar evocando a la aristocracia británica y rodeada de su “corte real” formada por los periodistas Norma Sánchez Nieto, Alejandro Alonso Rico y el editor, pero protegida por el Rey y S.G.M. Benito Alanís Márquez e Isnelia Treviño de Alanís, se lograba apreciar con esa sencillez innata en sus infinidad de facetas a una verdadera profesional: Elisa Sofía Alanís Treviño.

La pequeña de 9 años de edad, desde su trono parecía que veía entre la asistencia a cada uno de sus súbditos para saber qué reacciones tenían en sus rostros ante su presencia y desde que empezó la ceremonia solamente vio la felicidad en los mismos, con lo que se palpaba que todos estaban felices de verla en su reino.

Entre los presentes se encontraban la Sra. Noelia Cantú de Millán y su fiel colaboradora la Profra. Elida Marín de Corte y su hijo, Briseida Ramos Morquecho, sus abuelos paternos y maternos, profesores como la profesora Adelita Ruiz zurita, diseñadores, etc., quienes hicieron posible llegara a donde ella ahora está.

Pero mucho tuvo que ver para ello esa capacidad e inteligencia de una niña que gracias a la educación de sus padres ha logrado lo que sin duda ya se esperaba.

La vida, ahora profesional de Elisa Sofía, ha empezado y se avizora que en un futuro no muy lejano, sea “Miss Universo”, pero también arquitecta que es su sueño como ella nos lo dijo.

Mientras tanto, está dedicada a sus estudios y sigue siendo la niña obediente con todos los deberes que tiene que hacer en su casa, desde mantener limpia su habitación, como ordenar su ropa, etc.

Es una niña igual que sus amiguitas y compañeras del colegio, pero con una variante.

¡Dios la llevó a donde debe estar!

Y hablando de esa inteligencia que tiene, demostró mucha seriedad al igual que la de cualquier persona adulta al admirar a los periodistas de televisión TV AZTECA, Multimedios, radio, escritos y portales noticiosos que la entrevistamos.

Con una sencillez, y viéndola muy relajada, como que ya sabía qué iba a contestar a cada una de las preguntas que le harían, esperó y respondió con mucha seguridad lo que se le cuestionó y entre otras de sus declaraciones dijo sentirse satisfecha de haber triunfado para México, Tamaulipas y Río Bravo.

¡Elisa Sofía, le ganó en las tres categorías mini, adolescentes y señoritas (traducido del inglés) a quienes participaron en las mismas en todos los concursos e inclusive mayores que ella, en edad!

¿Porqué?

Simple y sencillamente debido a que luego de los puntos de cada una de las participantes en sus propias categorías, Elisa Sofía Alanís Treviño obtuvo la más alta puntuación y por ello se le otorgó el premio “BEST OF THE BEST” (Lo mejor de lo mejor)

En ese instante y con un bonito traje vestida como siempre elegantemente, su madre Isnelia Treviño de Alanís, la emoción afloró de inmediato al vérsele escurrir las lágrimas que denotaban la alegría de un esfuerzo diario realizado y muy constante durante segundos, minutos, horas días y meses anticipados de preparación.

Pocas horas dormía, pero la madre fiel y abnegada tenía que cumplir con su deber y llevar a su heredera al trono.

E imagínese usted…tardaron varios meses en Oaxaca para confeccionar el vestido de ese estado y tanta espera resultó todo un éxito porque triunfó en Traje típico.

Ese día Oaxaca fulguró ampliamente con su artesanía y debido a ello se le dio amplia difusión a ese triunfo.

Aparte y hay que decirlo…

¡América latina está sorprendida de lo sucedido porque varios de sus países como Panamá, etc., e incluso Venezuela fueron vencidos por una niña nacida en un recóndito lugar de México que casi ni siquiera aparece en el mapa!…

¡Río Bravo, Tamaulipas!

Sobre ese gran acontecimiento y que casi seguro está poniendo a pensar a los diversos países que participaron en el certamen por el triunfo de Elisa Sofía Alanís Treviño, para un futuro mejor, principalmente Venezuela quien tiene muchas bellezas y que en esta ocasión les faltó talento para triunfar, es muy posible que la presea que no obtuvieron les haga estudiar más a sus posibles participantes y obtener después lo que del 5 al 12 de septiembre no obtuvieron.

¡Aparte de su simpatía, carisma, talento, belleza igual a su madre, Elisa Sofía logró superar y destacar obteniendo sus siete premios!

¡Los tiene muy bien colocados estratégicamente en su habitación para recordar cuando lo desee, después de terminar sus tareas del colegio, aquéllos momentos que vivió en los instantes que recibía todos los diplomas, medallas, reconocimientos y el gran premio “Best of the best”!

¡Qué gran orgullo para Isnelia Treviño de Alanís, quien siempre estuvo a su lado orientándola con sus consejos y demás y también para Benito Alanís Márquez que a cada momento estuvo pendiente en todo por la vía telefónica!

Continuar hablando de todo lo que aconteció, creemos que sería imposible terminar de relatar, pero tengan la seguridad que proseguiremos informando en torno a lo que acontecerá próximamente…

Estén pendientes…

LA ENTREVISTA

Sabedora de lo que logró y denotándose un gran conocimiento en todo lo que hizo para llegar a obtener el premio “Best of the Best” dentro del certamen “Miss Beauty World Internacional” celebrado del 5 al 12 de septiembre de 2016 en Punta Cana, república dominicana, Elisa Sofía, nos sorprendió una vez más con sus inmediatas respuestas y es que la mera verdad no titubeaba para nada ante las mismas.

Las preguntas hechas por quien esto escribe, son las siguientes:

¿Qué sentiste cuando obtuviste el premio por el traje típico de Oaxaca?

“Me sentí muy feliz de representar a mi país con ese traje”.

¿Qué le dijiste al público presente?

“Gracias por todo su apoyo”

¿Cual fue tu reacción representando a México, pero sobre todo a Río Bravo, Tamaulipas?

“Me sentí muy feliz y orgullosa de representar a mi país”

¿Qué les dirías a las niñas de tu misma edad, no de Río Bravo, Tamaulipas, sino de todo México?

“Les digo que pueden alcanzar sus metas si se las proponen”

¿Vas a estudiar para llegar a ser “Miss Universo”?

“Sí…también voy a ser arquitecta”.

¿Cómo la ven?

Muy lacónica y centrada al responder…

Habrá que seguirla muy de cerca porque promete seguir adelante…

¿Verdad que todavía falta mucho que hablar de Elisa Sofía Alanís Treviño?

Posteriormente seguiremos hablando de una niña que ha puesto muy en alto el nombre de México, Tamaulipas y Rio Bravo.

¡Por lo pronto los riobravenses ya tienen a la reina mundial infantil!

Creemos que habría que rendirle un homenaje por ello.

¡El pueblo de Río Bravo, tiene la palabra!

Pues bien.

Después de lo sucedido en el 2016, la niña Elisa Sofía Alanís Treviño, al continuar con sus estudios prosigue cosechando muchos triunfos al obtener reconocimientos en su colegio como mejor alumna, etc.

Entre otros factores, lo más importante que tiene una gran capacidad de retención lo que la convierte en un prodigio de inteligencia, por lo que de un momento a otro podría darnos la sorpresa de más triunfos que vuelvan a poner muy en alto el nombre de México, Tamaulipas ya Río Bravo.

¿Pero saben por qué tiene mucha retención?

Sin duda, el practicar ajedrez le ayuda en mucho y para eso y otras cosas, ese juego es cultura, educación y deporte.

Mientras tanto, pensamos que ya es hora que sea develada una placa con su nombre en algún lugar estratégico de Río Bravo, su ciudad natal.

¿Qué dirían sobre ello las autoridades?