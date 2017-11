Líderes del PRD, cómplices de la corrupción del PRI en Tamaulipas

*”Cuitláhuac Ortega Maldonado, Jorge Valdés Valgas y Alberto Sánchez Nery, siempre se tapaban los ojos para no ver, los oídos para no escuchar y la boca para no hablar”, fueron cómplices de los ex gobernadores Tomas Yarrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores y del nefasto traidor, Egidio Torre Cantú.

Por CARLOS Cárdenas CONTRERAS.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los días de los corruptos líderes del PRD, Cuitláhuac Ortega Maldonado, Jorge Valdés Vargas y Alberto Sánchez Nery están contados, se irán por inútiles, por corruptos y se van a ir por que no cumplieron, pero sobre todo porque fueron cómplices de la corrupción que se vivió en el estado con los ex gobernadores, Tomas Yarrington Rubalcaba, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú, los vamos a correr por que siempre trabajaron a favor del PRI y no del PRD.

Un grupo de militantes del Sur, Centro y Norte de Tamaulipas, señalaron lo anterior y revelaron que estos tres parásitos de la política, quienes por muchos años trabajaron a favor del PRI en complicidad con el gobernador en turno y no en favor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya se creían dueños del PRD, al que le han hecho mucho daño al no invertir las prerrogativas para hacerlo crecer, sino que solo las utilizaron para enriquecerse de tal manera que hasta el registro se perdió en Tamaulipas.

Un ejemplo claro de su “amasiato” con el PRI-Gobierno en turno, lo son las nóminas que a nivel nacional y estatal circularon en los medios masivos de comunicación de los “perredistas” que cobraban altos salarios en los municipios de Tampico, Madero, Altamira, Victoria y Nuevo Laredo, en donde debe de intervenir la Auditoria Superior de la Federación y del Estado realizando una exhaustiva investigación en las cuentas públicas de los municipios señalados. https://lasillarota.com/estados/perredistas-cobran-nomina-municipio-del-pri-tamaulipas/96474.

Además los perredistas marcaron en la entrevista que se debe recordar que el PAN buscaba una alianza con el PRD y los lideres señalados siempre condicionaron esa alianza con la pretensión de que el ex alcalde neolaredense CARLOS CANTUROSAS, fuera el candidato del PAN-PRD a la gubernatura, por lo cual nunca aceptaron la alianza, era lógico porque eran empleados del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo que encabezaba en ese tiempo CARLOS CANTUROSAS.

El perredista Ramón Rentería, que representa corriente contraria, comentó al respecto que en el partido se viene haciendo una restructuración y se espera que pronto llegue hasta Tamaulipas, en donde hay seguidores que quieren recobrar el organismo político para poder participar en la próxima elección y recuperar el registro en malos de estos malandros de la política, ya que estos últimos dirigentes se han servido y enriquecido sin impórtales la historia de lucha del PRD.

La fama de los líderes o “propietarios del PRD en Tamaulipas” como Jorge Valdez el ex Diputado es mala y vergonzosa, ya que se ha visto envuelto en problemas al golpear a personas al ser homofóbico y no tolerar a quienes son de sexo diferente, como es el caso de Fernando Martínez Rodríguez, conocido como “la Mayra” a quien golpeo y lo mano al hospital, pero igual la del maestrito Alberto Sánchez Nery quien cobraba en dos plazas de la SET sin trabajar y Cuitláhuac Ortega Maldonado quien de despachador de gasolina ahora se encuentra encumbrado por el dinero que se ha podio agenciar al vender al PRD de Tamaulipas.