Lleva Guillermo Verlage beneficios a La Reforma

+Aplicación de recursos del FISMUN es transparente y se entrega donde más se requiere, afirma el presidente municipal

El presidente municipal Guillermo Verlage Berry, hizo entrega de una techumbre en la escuela telesecundaria “Jesús Salazar Martínez” del ejido La Reforma, en donde se comprometió a seguir pendiente de las necesidades de alumnos y padres de familia.

Dejando el beneficio para medio centenar de alumnos, el alcalde dijo que el entorno en donde los estudiantes se desenvuelven, es fundamental para que puedan adquirir los conocimientos necesarios.

Por ello, dijo que al recibir el planteamiento de la falta de una techumbre, dio respuesta a los padres de familia y alumnos, partiendo de la premisa que para él, el rubro educativo tiene una importancia fundamental.

“Desde un principio que me dieron su confianza, me comprometí a trabajar para cubrir sus necesidades y hoy damos una clara muestra de esto, esto es parte del trabajo que estamos haciendo por ustedes, no tienen nada que agradecer porque lo único que hacemos es cumplir con nuestra obligación”, dijo.

Padres de familia, alumnos y docentes, reconocieron el trabajo del presidente municipal, afirmando que la respuesta ante esta necesidad fue rápida y solo se requirió presentarle las carencias, para que diera su palabra y de inmediato la cumpliera.

“Estamos agradecidos con el señor Guillermo Verlage, debido a que nos dio una respuesta rápida, esto es lo que requerimos para que nuestras comunidades salgan adelante”, afirmaron padres de familia.