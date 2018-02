Los rostros de Morena Adrián Oseguera y Alfredo pliego Aldana

Por María Esther Rodríguez Tovar

El pasado día 31 de enero acudieron ante el comité del partido político de Morena Adrián Oseguera y Alfredo Pliego Aldana a inscribirse cómo precandidatos a presidente municipal de esta ciudad

Los dos aspirantes han hecho fuerte trabajo partidista a favor del peje Andrés Manuel López obrador dentro de ese trabajo está la conformación de comités de base con el objetivo de apoyar el proyecto de nación del nativo de Macuspana Tabasco

Los dos están en espera del resultado del comité directivo estatal del partido político Morena Ambos aspirantes tienen en común el mismo objetivo

Conseguir la mayor cantidad de votos a favor del peje y conseguir ser parte de la transformación política del país por lo que se espera sea un triunfo arrollador la próxima elección federal del primero de julio el comité político estatal de Morena tiene la encomienda de elegir candidatos que respeten los preceptos del partido que son no mentir no traicionar no robar también elegir quién representa más votos a favor del proyecto de nación de AMLO por lo que son ellos los rostros del partido morena todos esperan haya entre toda la militancia de este partido un mismo objetivo que es apoyar y trabajar en unidad y sacar adelante el triunfo electoral es la suma de voluntades a favor de un proyecto de nación que haga justicia por fin a la izquierda mexicana