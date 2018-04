Los tamaulipecos harán alianza ciudadana con los candidatos turquesa: Oscar Martín Ramos

“Nueva Alianza es un Partido formado por los trabajadores de la educación, pero también de padres y madres de familia, estudiantes y sociedad en general, a algunos se les olvidó en tiempos de política y se fueron a otros Partidos, lo que no saben, es que a Nueva Alianza lo fortalece la gente”, manifestó el Candidato al Senado, Oscar Martín Ramos Salinas.

Lo anterior, al encabezar un encuentro de ciudadano a ciudadano, con militantes y simpatizantes de Ciudad Victoria, donde los candidatos del Partido Nueva Alianza (PANAL), dieron a conocer propuestas relativas a educación, arte y cultura, parte del proyecto que abanderan los aliancistas rumbo al Senado de la República.

Ramos Salinas, precisó que “Hay que aprender a servir y no a servirse, palabras que me dijera mi primer director, y que jamás he olvidado; antes se aprovechaban de nosotros otros Partidos y estábamos detrás de la cortina, pero ahora, la diferencia que tenemos, es el apoyo de la gente, los padres de familia y maestros”, añadió.

Recalcó que algunos se fueron a otros Partidos, ya que creen que les darán oportunidad de ganar, sin embargó, resaltó que la sociedad va a hacer una alianza ciudadana, porque ya no creen los políticos y Partidos de siempre, “Cada vez somos más, la gente quiere que los maestros los representemos, saben que somos de cuna humilde y que luchamos por resultados para ellos, no por poder”, añadió.

Asimismo, la aliancista Hilda Santana Turrubiates, expresó que los candidatos del PANAL, abanderan las acusas más sentidas de la sociedad, porque las conocen, las han vivido, por ello, no son políticos, sino maestros, que luchan para superar adversidades, a través de una mejor educación, herramienta fundamental para las presentes y futuras generaciones de tamaulipecos.

“En nuestro proyecto, figuran propuestas en materia de educación, que es apoyos directos a los estudiantes, arte, cultura, instrumentos necesarios para salir adelante, es momento de activarnos recobrar la confianza de la gente, siendo parte fundamental y útil de la sociedad”, reiteró.

Dijo que, en este Instituto Político pueden participar, jóvenes, mujeres, hombres, todos los ciudadanos que busquen un mejor futuro y una educación de calidad, oportunidades reales y que sus opiniones sean encausadas en el Senado, bien representadas y que se defiendan hasta verse materializadas en favor del desarrollo del Estado

Al dirigir unas palabras, el Suplente de Ramos Salinas, Juan Carlos Olivares Guerreo, comentó a los presentes, que se requieren personas como ellos, que promuevan las propuestas que encabezan los candidatos del PANAL, activistas que salen a dar la cara y alientan la participación de los ciudadanos, maestros que verán siempre por la educación, por bien de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que son el futuro del País.

“Lo que deseamos es convertirnos en activistas, por ello debemos salir, hay enojo en la sociedad y que bueno, eso a nosotros no nos debe de preocupar, hay que poner atención a eso que les duele, a sus decepciones en los políticos, ganándonos su confianza con buenos resultados, con el fin de recuperar la credibilidad en la tarea de representarlos”, precisó.