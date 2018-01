MARICRUZ: “POR AMOR A MI GENTE”

*La gente la conoce bien. Es de confianza, amigable y dicharachera.

Ella con o sin encomienda oficial atiende a las personas y cuando está en su mano responde. Sobran las calificaciones para describir positivamente a Maricruz Pardo, una priista que ha mostrado lealtad no sólo a un partido sino a su municipio: Nuevo Morelos. Ella no se va, no tiene interés en otro estado o país, ella no se mueve por interés, no muestra sonrisas sólo en tiempos de campaña. Para el PRI, tener un elemento como Maricruz Pardo, es alentador, ante la proximidad de una campaña política en la que requiere de cuadros que tengan trabajo y rectitud en su modo de vida.

Y es que en Nuevo Morelos el PRI tendrá que elegir a una mujer como candidata a la presidencia municipal y la verdad aquí la ciudadanía ya se cansó de ver las mismas caras y no tener resultados.

Al PRI necesita una candidata como Maricruz; incólume e intachable, alguien que ame profundamente a Nuevo Morelos y que tenga poder de decisión que no se someta a la voluntad del marido ni esconda aviesas pretensiones de forjar riqueza en el extranjero.

Aquí el PRI tiene para dar más. Y Maricruz tiene un profundo amor por su gente.