MÁS DE $ 6 MILLONES SE HAN DERRAMADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES EN RÍO BRAVO

Por: JUVENTINO LOO

Cd. Río Bravo, Tam.-La educación es una de las principales prioridades de la actual administración municipal.

Ese rubro ha aumentado en más de un 200%, tal y como se había prometido al inicio de de la misma.

¡Se ha cumplido!

¿Porqué?

No solamente en la edificación de aulas, techumbres, donación de computadoras a escuelas para beneficios de los estudiantes, etc., etc., se ha visto el incremento en favor de la educación.

Ahora la construcción de comedores ha sido un factor muy importante para que la educación en el municipio cada día vaya en aumento.

¿Pero cómo lograr lo anterior?

Muy sencillo.

Viéndose las necesidades de la población escolar, sobre todo tomando en cuenta que cientos de alumnos son de la gente que menos tiene y que muchos se van sin almorzar a sus escuelas, hubo de rescatarse de acuerdo con el H. cabildo, recursos para poder construir los comedores en distintas colonias citadinas.

¿Pero porqué decimos que rescató recursos?

La verdad es que se tuvo que hacer uso del programa FAIS (Fondo de aportaciones a la infraestructura social municipal) donde figura el ramo 033 en el que se destacan los recursos para infinidad de obras como de agua potable, drenaje sanitario, pavimentación, etc.

Las necesidades entre la educación son apremiantes y por ello, el ayuntamiento continúa fomentándola a través de los niños que como se dice son el futuro de Río Bravo, Tamaulipas y México.

Pues bien.

Hay que mencionar que en 2017, son alrededor de 6 millones de pesos los que se derramaron para la construcción de 12 comedores a razón de por lo menos $ 500 mil en cada uno.

El fortalecimiento a la educación sigue adelante y tan es así que ya se tiene proyectado construir otros 5 comedores más para este 2018.

Lo importante de ello es que ante las demandas de las sociedades de padres de familia de los plantes educativos, siempre han fructificado las gestiones realizadas ante el gobierno federal, de ahí los múltiples beneficios de que gozan miles de alumnos.

Por tanto, la infraestructura ya está hecha por parte del gobierno municipal y le toca dar mantenimiento a las escuelas, es decir, tienen éstas que proveer de alimentos a los comedores en el horario que decidan.

Y tienen mucha ayuda también de parte del DIF estatal quien directamente le entrega los desayunos escolares a las instituciones educativas.

Empero, hay que recalcar que el ayuntamiento de esta comunidad está canalizando muchos recursos en materia de educación al construir comedores cumpliendo así con las normas correspondientes.

Saben de las necesidades y dan pronta solución.

Los 12 comedores son, en el jardín de niños “Netzahualcóyotl de la colonia “Martínez Manautou”; Telesecundaria Emiliano Zapata de Estación Canales en Nuevo Progreso; CAIC de la Graciano Sánchez; CAIC en la Colonia Niños Héroes; primaria de la NIssan de la satélite.

También en el CAIC de las Brisas; primaria Juan de la Barrera en la colonia La Paz; igualmente en el CAIC del Infonavit Conquistadores; en la secundaria No.3; primaria Alberto Carrera Torres, en la Baltazar Díaz Bazán y en la Josefa Ortiz de Domínguez.

En la dirección de obras públicas, cuyo director es Arcadio Rodríguez, pudimos obtener los datos para la elaboración de esta información.