Mediante amparo anulan todo un juicio hipotecario por emplazamiento ilegal de actuaria

Ciudad Reynosa, Tamaulipas.- Mediante la sentencia 716/2017 el Poder Judicial Federal anulo todo un juicio hipotecario que entablo el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en contra de una mujer en Ciudad Reynosa ya que desde el emplazamiento practica por la actuaria respectiva fue ilegal, al no cerciorarse que efectivamente la demandada vivía en el domicilio donde se le citaría y por tal motivo no se enteró del juicio y no pudo defenderse.

El Juez Faustino Gutiérrez Pérez, del Juzgado Octavo de Distrito, determino que, Luego, con los datos plasmados por la fedataria judicial no puede considerarse que cumplió las exigencias legales para tener la certeza de que la demandada residía en el domicilio donde se constituyó, y que ésta recibiría la notificación pues se entendió con persona distinta a las que señala la ley; no puede estimarse legal la diligencia, puesto que no asentó ningún elemento pormenorizado de que efectivamente ese inmueble habitaba la mujer.

El 13 de julio del 2017, una mujer acudió ante el Poder Judicial Federal en ciudad Reynosa, para presentare demanda en contra del Juzgado Primero Civil, por el emplazamiento realizado dentro del juicio hipotecario 272/2004, el cual considero como violatorio de las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, presentando las pruebas correspondientes.

El Juez señalo que, la diligencia la entendió la actuaria con quien dijo ser “amiga de la familia”, lo que contraviene el numeral 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, que establece que la cédula en estos casos se entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en la diligencia.

El Juzgado emite la sentencia otorgando el amparo para que Juzgado Primero Civil de Reynosa, deje sin efectos todo lo actuado en el juicio de origen, a partir de las diligencias de emplazamiento reclamadas, incluyendo la sentencia y todos los actos tendientes a su ejecución, y ordene nuevamente el emplazamiento a juicio de la mujer, en cuya diligencia, la actuaria deberá observar los lineamientos plasmados en esta resolución.