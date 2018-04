Mi convicción de servicio es herencia familiar, Villarreal.

Por. Cesar Cruz López.

Américo Villarreal candidato al senado de la república por el partido de Morena, hace alusión en su herencia de servició con la ciudadanía.

Mi gran impulso al querer participar por un puesto de elección se debió mucho al ejemplo de mi padre, ya que con trabajo y juntos de podrán realizar los sueños de los tamaulipecos.

Y con el proyecto de nación que nos representa y que es un ejemplo para los mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de México.

De igual manera pasara en Tamaulipas, todos los candidatos de Morena ganaremos en las urnas el próximo uno de julio, indicó.

Ya que somos la mejor propuesta y no cabe duda en la ciudadanía, que tenemos la convicción de cambiar los cosas en nuestro país.

Por otro lado invito a todos los tamaulipecos, a que voten por nuestros candidatos, y aquí en la capital por Lalo Gatas quien a partir del 14 de Mayo conocerá su propuesta de gobierno de llegar a la alcaldía de Victoria.

Por último quiero decir que en mis recorridos que he emprendido, por varios municipios me he dado cuenta del malestar de la gente Asia el gobierno estatal, y donde apagaran el proyecto que Morena ofrece, finalizó.