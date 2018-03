NO ESTÁ FÁCIL LA CONTIENDA, PERO VOY A GANAR: SERAPIO

X.-TENGO ESTRUCTURA Y UN GRAN EQUIPO DE TRABAJO, REMARCÓ

Guadalupe E. González / Edith Raquel González

Cd, Reynosa, Tam.-Tras declararse listo para contender por la Presidencia Municipal de Reynosa, el Dr. Serapio Cantú Barragán, expresó que “la contienda del primero de julio no está fácil, pero la voy a ganar”, enfatizando conocer bien a su pueblo, al que dijo ya goberné y por ello, refrendó tener la certeza de salir triunfante, porque “la gente me conoce y sabe que junto a ellos, habré de trabajar en equipo, para cristalizar los retos y objetivos que merece mi ciudad”.

Para ello, el Doctor Cantú Barragán, en tono sereno pero seguro, destacó realizar una campaña propositiva, en la que espetó, “prevalecerá el respeto y no los ataques, ni descalificaciones”, porque dijo que, “caer en ello, sería perder el tiempo y no vengo a eso”, al contrario, mi objetivo será el de plantear propuestas que bien valgan la pena, para que las familias de las colonias urbanas y sectores rurales, se percaten que un servidor, ha decidido buscar nuevamente la Presidencia Municipal, pero para trabajar por el bien de la sociedad que, reclama las obras de bien social que tanta falta le hacen a Reynosa y en eso me habré de enfocar, acotó.

Ya en su calidad de Pre candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Reynosa, el Dr. Serapio Cantú Barragán aclaró de momento, no poder externar cuál será su ofrecimiento político para las familias de Reynosa, esto por respeto a los tiempos electorales, pero de que, “voy a trabajar en unidad y armonía con con la gente de todos los rincones de Reynosa, de eso no tengan la menor duda”, pero repito y reitero, “esta elección, no será una contienda fácil, pero la voy a ganar y a eso vengo”, reiteró en tono tajante el respetable médico del tricolor.

Cantú Barragán, estableció ser competitivo, porque en el ejerció público y privado dijo “me gusta echarle muchas ganas al trabajo”. Y más me entusiasma la tarea política, porque cuento con los mejores hombres y mujeres. Y porque en esencia somos un equipo triunfador y eso, “habré de confirmarlo el primero de julio próximo”.

En la rueda de prensa, Cantú Barragán al referirse a la COMAPA, mencionó tener que hacer un trabajo titánico en esta oficina, porque subrayó que, el problema del drenaje y alcantarillado es muy agudo, porque la red está colapsada y si el estado, dispone ayudarnos, yo no tendría objeción alguna que el organismo operador pase a manos del Gobierno de Tamaulipas, que al fin y al cabo, lo que importa e interesa es trabajar por el bien de Reynosa, recalcó.

En otra parte de la entrevista con los medios, el galeno dijo que su partido, el PRI, ya está trabajando para cubrir todas las áreas al momento de la elección, puntualizando recuperar los espacios, por la salida o el retiro de priistas, pero pese a ello, subrayó “no sentirse en desventaja frente a sus adversarios”, y aunque tiene poco más de 14 años de estar retirado del servicio público, dijo Serapio Cantú Barragán que, la comunicación con la gente de los diversos estratos sociales, “nunca la ha perdido desde el consultorio, donde atiendo a mis pacientes”.

El Pre candidato tricolor a la Presidencia Municipal de Reynosa, Cantú Barragán, consideró que, “los 45 días de campaña, a partir del 14 de mayo, son suficientes, para tener el contacto directo con la gente que ya nos conoce y con quienes, remarcó, volveremos a trabajar en unidad y armonía, pero sobre todo con respeto y responsabilidad, finalizó.