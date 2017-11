Operadores de Tomás Yarrington acompañan a Juan Carlos Pérez Góngora en su obsesión por la Presidencia de la CONCANACO

Por Oscar MATA López

CDMX -. Juan Carlos Pérez Góngora, quien encabeza una corriente disidente minoritaria hacia el interior de la CONCANACO, opera con un equipo de colaboradores afín y ampliamente identificado con el Ex Gobernador de Tamaulipas hoy preso en Florencia Italia, Tomas Yarrington Rubalcaba.

Fue durante el marco de la Asamblea 101 de CONCANACO/SERVYTUR para la renovación del Consejo Directivo, que el aspirante disidente Juan Carlos Pérez Góngora, quien es afín al PRI en el Estado de Nuevo León, llegó acompañado de Homero Díaz Rodríguez, notario público número 54 en la CDMX de origen Tamaulipeco, quien está sujeto a una investigación por parte del gobierno de Estados Unidos por formar parte presuntamente de una red de ‘lavado’ de dinero del ex gobernador de Tamaulipas, fungiendo además como Secretario General de Gobierno del Ex Gobernador Preso y vinculado ampliamente a la ex lideresa del SNTE Elba Ester Gordillo, también presa.

Juan Carlos Pérez Góngora, cuenta en su equipo cercano con otro de sus principales asesores de imagen a Rafael Zamudio, quien prestó sus servicios a TYR, quien también fue vinculado como asesor de Javier Duarte ex Gobernador de Veracruz también preso.

Durante el desarrollo de la asamblea Le fue prohibida la entrada al notario vinculado a TYR por no estar acreditado como asambleísta a pesar de los reclamos de Pérez Góngora quien fue abucheado por los participantes cada vez que pretendía hacer uso de la palabra.