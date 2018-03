Pide antorcha que desaparezca veda electoral.

Por. Cesar Cruz López.

El dirigente de antorcha Carlos Martínez Leal, pide al gobierno desaparezca la veda electoral, debida a los retrasos de los programas de los tres niveles de gobierno.

Tenemos claro que existe un problema cada tres y seis años, cuando hay elecciones, ya que manifiesta que es un pretexto para no aterrizar los recursos destinados a la ciudadanía.

Además quiero manifestar que no se deben parar los programas sociales, destinados a la gente que los ocupa, ya que destaca que no porque este un proceso electoral, la gente no va a comer y no tener necesidad de un apoyo, manifiesta el dirigente antorchista.

También aseguramos que si así sin que exista una veda electoral, hay retraso en los apoyos sociales, y el cual las autoridades no han puesto atención, se les hace un llamado para que agilicen estos trámites.

Por otro lado nuestra línea está marcado en apoyar al PRI, en esta elección ya que los vientos de cambio sólo fueron una simulación electorera, indico.

Por último queremos hacerle un llamado al gobierno del estado, para que se ha un gobierno más incluyente, sin ver colores partidistas, ya que un gobierno debe de ser parejo.