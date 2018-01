Pide gobierno de TAMAULIPAS expediente de Eugenio a gobierno de EE. UU. y a PGR

* La petición de la PGJT tiene el propósito de colaborar con el gobierno de Estados Unido y lograr una pronta y expedita procuración de justicia, declaró en una entrevista con CIRO Gómez Leyva, el Procurador General de Justicia de TAMAULIPAS.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJT) solicitó a la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, y a la Procuraduría General de la República (PGR) los expedientes y las pruebas de las causas penales que se siguen en la Corte Federal de Distrito para el Sur de Texas, de los Estados Unidos, en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores.

Lo anterior con el objetivo de cooperar con la justicia norteamericana para que Hernández Flores sea juzgado y condenado por los delitos cometidos y con base en la opinión emitida por el Juez de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio, Eucario Adame Pérez, quien emitió una opinión jurídica no vinculante en la que manifiesta que “México no está obligado a entregar a Eugenio Hernández flores, por ser mexicano”, opinión con la que el Gobierno de Tamaulipas no coincide.

Cabe señalar que el mismo Juez, Eucario Adame Pérez, manifiesta que el ex gobernador cometió diversos actos de corrupción durante su mandato al frente del Estado de Tamaulipas y que el gobierno de Estados Unidos debe aportar a las instituciones mexicanas los datos de la investigación que sustentan las acusaciones de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, fraude bancario y la operación de un negocio de envío de dinero sin licencia.

La petición de la PGJT tiene el propósito de colaborar con el gobierno de Estados Unido y lograr una pronta y expedita procuración de justicia, declaró en una entrevista con CIRO Gómez Leyva, el Procurador General de Justicia de TAMAULIPAS.