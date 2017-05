Promoverán Diputados Iniciativa para frenar maltrato animal

A propuesta de A.C.

*Los legisladores aprobaron realizar un diagnóstico de las familias tamaulipecas, en la Comisión de esta materia, para conocer su situación actual.

Diputados de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, presentarán una Iniciativa ante el Pleno Legislativo, a fin solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), atienda y otorgue el debido seguimiento en torno a los delitos de maltrato animal.

La Diputada Teresa Aguilar Gutiérrez, dio lectura al proyecto de Iniciativa que presentarán ante el Pleno Legislativo, las Comisiones de Desarrollo Sustentable y Justicia, reunidas este día para analizar la propuesta que surge de diversas Asociaciones Civiles del Estado.

El Diputado Humberto Rangel Vallejo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable, manifestó que la propuesta de la ciudadanía civil, es que se solicite a la PGJE, para que cuente con la estructura necesaria para la debida atención y prosecusión de la figura delictiva de privación de la vida, maltrato o crueldad animal, establecida el Código Penal para el Estado de Tamaulipas.

“Considero pertinente que nos pronunciemos a favor, elaborando y presentando la Iniciativa de Punto de Acuerdo correspondiente, a fin de canalizar los planteamientos hechos por las asociaciones civiles de referencia”, mencionó el Diputado.

El Diputado Alejandro Etiennne Llano, señaló que se deben hacer algunos agregados a la Iniciativa, de forma general, a fin de que se cuenten con los elementos necesarios para el cumplimiento del objetivo y exigencias de la sociedad organizada.

Asimismo, la legisladora Ana Lidia Luévano de los Santos, destacó que no existe justificación para no cumplir una disposición y dar cabal cumplimiento a las obligaciones que le competen, en este caso a la PGJE, sin embargo con esta Iniciativa se avanza en dar resultados en este tema tan sensible.

En el desahogo de otros asuntos turnados a las Comisiones, el Diputado Rangel Vallejo, consideró necesario allegarse de más información, ya que en un escrito enviado por diferentes Asaciones Civiles, en relación a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas, no precisan lo que solicitan.

“Únicamente refieren que a la fecha, a pesar de su vigencia, la misma no se ha cumplido, ni se ejecutan sus mandatos, por lo que para promover una Iniciativa al respecto, resulta indispensable allegarnos de los elementos necesarios que nos permitan emitir una opinión suficientemente fundamentada y justificada, para poder solicitar a las autoridades involucradas el cumplimiento de dicha Ley”, comentó.

Por otro lado, las Diputadas de la Comisión de la Familia, este mismo miércoles, aprobaron su programa anual de trabajo, destacando que sumarán voluntades para atender las necesidades que presentan los integrantes de este núcleo en Tamaulipas.

La legisladora Copitzi Yesenia Hernández García, expresó que entre las acciones a realizar por este órgano, figuran el promover los valores entre las familias y elaborar foros de investigación para contar con alternativas eficaces en la implementación de políticas públicas.

“Está Comisión de la Familia, es congruente y está alineada con la del Senado, por lo que se podrá trabajar adecuadamente y con buenos resultados, en cuanto al diagnóstico de la situación de la familia, propongo especificar que sea específicamente las de Tamaulipas, para no dejarlo general”, añadió.

La Presidenta del Órgano legislativo, María de Jesús Gurrola Arellano, se sumó a la propuesta de la Diputada Hernández García, ya que el objetivo es atender las necesidades propias del Estado.

En su intervención, la legisladora Guadalupe Biasi Serrano, comentó que la situación actual por la que atraviesa las familias, ha traído una serie de circunstancias como la desintegración familiar, rebeldía de los hijos, maltrato infantil y falta de valores en el núcleo familiar, lo que daña a toda la sociedad y por lo que reiteró su plena disposición para unir esfuerzos y dar buenos resultados.