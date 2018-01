Regidores Priístas de Tampico no han Dicho si Participarán en Reelección

*Advierte Secretaria general del tricolor que todos serán analizados por el CDE

Francisco Herrera

Hasta el momento ninguno de los catorce regidores integrantes del cabildo de Tampico ha manifestado el interés de buscar la reelección para este año, confirmo la secretaria general del PRI, Sofía Sandoval Ovando, quien agregó que la mejor evaluación del desempeño de estos servidores públicos la tendrá la población al momento al momento de emitir su sufragio en las urnas del próximo 1 de Julio.

La también regidora porteña sostuvo que la reelección en este importante cargo público sin duda será un tema toral en este año, pues los concejales tendrán que pasar por el análisis concienzudo del CDE del Tricolor.

Detalló no ser ella quien pueda brindar una calificación de la labor, hasta ahora, desempeñada por cada uno de los regidores priístas.

“Han cumplido, ustedes lo ven, sin embargo no puedo calificarlos, no puedo decirles si o no (han trabajado) pues será la población quien decida”, añadió

Remarcó que será la dirigencia estatal quien analice el tema de los ediles actuales y la posibilidad de que puedan inscribirse para participar en el proceso electoral local.

“Sin duda será algo que tendrá que evaluar el CDE, tendremos que acudir al llamado del Presidente Estatal, sin embargo hasta ahora nadie ha dicho nada sobre la reelección”, añadió

Apuntó que los regidores actuales esperarán “los tiempos” que marca la ley electoral y del partido político para dar a conocer su posicionamiento en torno al cargo público que una vez electos durará tres años.