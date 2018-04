Renuncia secretaria general de la CNC

Por. Cesar Cruz López.

María Antonia Martínez anuncia su renuncia a la Liga de Comunidades Agrarias de Tamaulipas, mencionó que los motivos fueron por que el dirigente y candidato a diputado federal por el distrito seis Florentino Sáenz Cobos no respeto la equidad de género en sus municipios que ella tenía a su cargo.

Además yo con mi trabajo que he realizado a lo largo de más de cuarenta años en la liga y en el PRI, nunca se me tomo en cuenta para ninguna decisión y la molestia que hay hacia el interior de la liga, es que Florentino Sáenz Cobos aparte de que él se propuso como candidato no quiere dejar la dirigencia de la CNC.

Y claro que de los tres secretarios que a un ahí estábamos, yo alzo la voz para manifestar mi total desacuerdo a las decisiones de este dirigente, que no respeta la igualdad de género.

Por otro lado un ejemplo es que en los cuarenta y tres municipios que tocaba cambio de dirigentes de la CNC, solo se pudieron proponer siete y donde no se me tomo en cuenta para estas decisiones, índico.

También quiero dar a conocer que me uniere a los trabajos del partido Nueva Alianza, en apoyo a sus candidatos e invito a todos mis compañeros de la liga que no estén de acuerdo, a que realicen lo mismo.

Pues sabemos que en la liga y en el PRI sigue siendo el mismo ” mugrero”, aseguro la exsecretaria general de la CNC, finalizó.