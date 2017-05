Reynosa, sin capacidad de enfrentar crimen organizado; necesitamos fuerza del Estado: alcaldesa

*Maki Esther Ortiz Domínguez, alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, apuntó que se debe hacer una evaluación de la estrategia de seguridad y sus resultados, “una estrategia no puede ser nada más de un enfrentamiento armado, necesitamos una estrategia a la medida de las necesidades de la ciudad y que provea desarrollo para los ciudadanos”.

Maki Esther Ortiz Domínguez, alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, urgió a la creación de una estrategia a la medida de las necesidades del municipio, en donde en las últimas dos semanas, se han registrado enfrentamientos armados, que han dejado hasta el momento un saldo de 25 muertos y tres heridos.

En ese sentido, dijo, la tarde de este martes se colocó el Semáforo en Naranja, luego de un enfrentamiento cerca de un hospital, se trató de una emboscada a elementos de la Fuerza de Tamaulipas.

En entrevista con José Cárdenas, la presidenta municipal expresó, “queremos estar en paz, no solamente mañana, sino todos los días, es una petición de la ciudadanía, y para eso necesitamos el apoyo del Gobierno Federal, necesitamos la fuerza del Estado mexicano, como municipio no nos zafamos, tenemos que coadyuvar en lo que nos corresponde, pero no tenemos la capacidad de enfrentar al crimen organizado”.

Personalmente, dijo, envió una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, mientras que la senadora Andrea García escribió para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Hemos trabajado con espacios que nos han dado a nivel nacional, estatal y municipal, para hacer conciencia de las necesidades que tenemos en Reynosa, y ahí están los números. Ahora tenemos la esperanza que con la venida del licenciado Osorio Chong, que va a ser el Consejo Nacional de Seguridad Pública, aquí en Reynosa, entones haya más resoluciones y el resultado de la estrategia que se implementó, y que no ha tenido todavía los resultados que los ciudadanos queremos”.

Ortiz Domínguez apuntó que se debe hacer una evaluación de la estrategia de seguridad y sus resultados, “una estrategia no puede ser nada más de un enfrentamiento armado, necesitamos una estrategia a la medida de las necesidades de la cuidad y que provea desarrollo para los ciudadanos”.

En la ciudad, dijo, existen muchas necesidades en el tema de desarrollo económico, empleo, educación y cultura, “la reconstrucción del tejido social, hemos perdido la capacidad de vivir en comunidad, necesitamos esa atención de salud mental y muchas otras cosas. Nosotros no sabemos dónde esconder el miedo, ni tampoco sabemos a lo que sabe la libertad”.

Sostuvo que desde su trinchera, todos los ciudadanos están dispuestos a hacer lo que les corresponde, pero también piden que el Gobierno Federal conozca de las necesidades de Reynosa.

“No podemos tirarnos en la tristeza, porque hay mucha gente, hay muchos niños que quieren correr en las plazas, muchas mujeres y hombres que quieren salir a trabajar, con la certeza de que vuelven en la noche”, expresó.

Resaltó que el municipio abarca el 40 por ciento de la industria maquiladora y agrícola del estado de Tamaulipas, además de ser una zona estratégica para los inversionistas, por su ubicación ante Estados Unidos, sin embargo actualmente existe un déficit de 15 mil empleos.

En ese sentido, Ortiz Domínguez llamó a crear un plan de apoyo como el que se aplicó en Ciudad Juárez, Chihuahua, y garantizó la colaboración del municipio para generar las condiciones de seguridad y desarrollo de Reynosa.

“Lo primero que tengo que hacer es cuidar la vida de la gente que trabaja aquí en el municipio y, en general, de toda la población”, expresó la alcaldesa.