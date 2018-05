Se compromete Ale Cárdenas a agilizar recursos para el campo

Cd. Victoria, Tamp.- La candidata del PRI a la Diputación Federal por el Distrito 5, Ale Cárdenas Castillejos, recorrió este domingo el sector rural del norte de Victoria para darle continuidad a su agenda de promoción política rumbo al triunfo del 1 de julio.

Estuvo en los ejidos Mariposas y Mahuiras, Santa Ana, Rancho Nuevo, La Libertad, La Presa, El Refugio, Laborcitas y el Olivo, donde dejó un cálido mensaje de esperanza sobre la urgencia de recuperar el tejido social de las familias a través de programas sociales y más apoyos al campo que es donde está la raíz de que México avance “por el simple hecho que de ahí comemos”.

“Tengo un compromiso histórico con el campo, porque mi abuelo me enseñó que hay que apoyar a las personas del campo porque de ahí tenemos todo, ahí está la raíz de que México avance, entonces hay que bajar muchos recursos y vigilar que no se queden en el camino”, aseveró la abanderada tricolor luego de hacer un bosquejo sobre su intención de buscar convertirse en diputada federal y ser la voz del Distrito 5 en la Cámara de Diputados.

Ante mujeres, niños, jóvenes y hombres, de cada uno de los ocho comunidades visitados en domingo familiar, reiteró su intención de buscar esta diputación por amor a Victoria, por amor al campo de la región centro de Tamaulipas, que comprende el distrito 5 que estará representando como son los municipios de Mainero, Villagrán, Hidalgo, Güémez, Padilla, San Nicolás y San Carlos.

“Ustedes me entienden, tienen hijos y los que tiene niños a su cargo y que los cuidan como su fueran suyos, que lo dan todo por ellos. Así como ustedes que lo dan todo por aquellos que quieren, yo quiero dar todo por Victoria y por el Distrito 5, pero principalmente por ustedes”, indicó al exhortar a trabajar todos juntos para sacar a la familia adelante y por darles a los niños un mejor futuro.

“Y si me dan la oportunidad de ser su diputada que lo sepan y que les quede claro, voy a tocar puertas hasta que me canse, y si me canso, agarro más fuerzas y seguiré tocando más puertas, porque estoy segura que grandes beneficios van a llegar aquí a estas comunidades porque necesitamos apoyar a las madres de familia, necesitamos apoyar a las jefas de familia, a la viudas, a los señores que trabajan todo el día en el campo y por el campo”, contextualizó.

Sin embargo, precisó que para ello, se requiere bajar recursos que apoyen a la producción, para programas sociales que lleguen a donde tengan que llegar, que no se queden en el camino y no se queden en unos cuantos.

“Que sean programas bien dirigidos a los que verdaderamente lo necesitan. Y por eso, hoy me comprometo con ustedes que como legisladora, lucharé todos los días por ustedes”, sostuvo.

Ale Cárdenas, señaló que si bien es cierto, los diputados federales están en la Ciudad de México porque allá es donde se toman las decisiones “no significa que no estaré cerca de ustedes. Vamos a trabajar de la mano. Porque una Cárdenas más, va trabajar por la ustedes, por Victoria, y por el Distrito 5 porque las mujeres no nos rajamos”.

Concluyendo: “Así que hoy les digo, que por ser el distrito 5 raíz del priismo, no se dejen amenazar ni amedrentar, no sientan intimidados, ustedes saben con el corazón por quien hay que votar, y saben con conocimiento de causa quién sí trabaja por esta región y quién si, trabaja día a día por salir adelante, y saben que los candidatos del PRI somos la mejor opción”.