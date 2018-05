Se suma a Xico Sindicato Independiente

Integrantes del Sindicato Independiente del Ayuntamiento de Victoria ofrecen una reunión al aspirante a la presidencia municipal por la coalición Por Tamaulipas al Frente.

Ciudad Victoria, Tamps..- El Sindicato Independiente de la administración municipal de Ciudad Victoria, trabajará de la mano con el Doctor Xico, para acabar con la corrupción desde el Ayuntamiento de la capital, señaló la dirigente sindical Toñita Barrón.

Al brindar su apoyo a Xicoténcatl González Uresti, candidato a la Alcaldía de Victoria, de la alianza que conforman PAN, PRD y MC, Barrón dijo, que desde hace 5 años luchan por la creación del nuevo sindicato, sin embargo, la corrupción que hay en las juntas de conciliación y el sindicato reconocido, no ha permitido que le hagan la “toma de nota”.

En ese sentido pidió el apoyo de Xico para avanzar en el proceso, y que al ser presidente municipal de Victoria, reconozca al sindicato independiente.

“El sexenio anterior estuvimos bloqueados por la creación de este nuevo sindicato, marginados, pisoteados, amenazados, chantajeados, pero aguantamos, algunos quedaron en el camino. Sabemos que acabar con la corrupción no es fácil, no defiendo los colores, defiendo las posturas de los ciudadanos. Además de sus propuestas quisiera su compromiso para reconocernos como sindicato, ya lo somos, tenemos el papel, el municipio no nos reconoce, es difícil esta lucha”, manifestó.

En ese sentido consideró que Victoria vive tiempos de cambio y de dar la oportunidad a un nuevo gobierno, porque nadie es absoluto ni es para siempre, pero además reconoció que el Doctor Xico tiene metas claras para administrar la presidencia municipal, y hay todas las posibilidades de ganar.

“Queremos cambios que nos mejoren y como sindicato quiero lo mejor para los compañeros, queremos la toma de nota y cuando usted llegue y destrabe el proceso le voy a agradecer públicamente, que gracias a usted sacamos la toma de nota, que usted acabó con la corrupción, que nos defendió a nosotros, confío en usted, la toma de nota está guardada en un cajón, no hay que hacer ningún trámite, sólo hay que quitar a los corruptos que están ahí”, expresó.

Con 10 años como trabajadora en el municipio, Toñita Barrón puntualizó, que trabajará de la mano con el Xico y le pidió que cuando llegue a la alcaldía, inicie una auditoría para entrar limpios, “le vamos ayudar a cambiar la presidencia municipal”.