Se suman maestros jubilado, pensionados y activos al proyecto de Morena.

Reyna Garza candidata a diputada federal por Morena, anuncia que maestros jubilados, pensionados y activos se suman al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

Ellos nos ayudarán a cuidar las casillas como guardianes del voto, no permitiremos que se roben las casillas, queremos que México sea un país de oportunidades para todos, indicó.

Además mi compromiso es saber las necesidades de la gente y de igual manera como legisladora haré que se mejore los sueldos de los maestros, ya que son el pilar de la educación en México.

En estos días que he recorrido varios municipios del distrito cinco, me dado cuenta que existe un desencanto generalizado con el gobierno estatal, como con el federal, y su exigencia es la inseguridad que no la han podido erradicar.

Por otro lado los invitó a todos los ciudadanos a que se sumen a nuestro proyecto, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y a que salgan a votar el próximo uno de Julio por Morena.