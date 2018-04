SNTE se creó para defender derechos de los trabajadores; No para cumplir caprichos de unos cuantos: Rigoberto Guevara

El líder de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, llamó al fortalecimiento y la unidad en torno a esta organización sindical que se creó para la conquista de las prestaciones y la defensa de los derechos de los trabajadores, no para obtener el poder o cumplir caprichos de unos cuantos.

José Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General de la sección 30, dijo que los trabajadores de la educación comprometidos con su trabajo y agrupados en esta organización sindical, deberán de luchar por defender los ideales de grandes maestros que pensaron sólo en lograr beneficios en favor de la base trabajadora y de sus familias a través de las prestaciones que hoy se tienen.

En el marco de una reunión de trabajo y para dar cumplimiento al eje estratégico número tres que establece la cercanía de los dirigentes con los agremiados, el líder del magisterio en Tamaulipas, reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la gestión, el resultado en los trámites administrativos y sindicales, además de atender la problemática que afecta a los trabajadores de la educación, porque esta es la esencia de esta agrupación sindical.

“Hay personas que vivieron y salieron adelante con las prestaciones logradas por el SNTE, algunos de ellos abusaron de la organización y le hicieron daño, ahora por no haberse hecho lo que ellos querían, pretenden debilitar a nuestro sindicato, pero nosotros vamos en orden y vamos por el fortalecimiento de nuestra organización”, dijo.

Manifestó que el SNTE tiene historia, tiene trayectoria y grandes luchadores sociales que aun velan por los intereses de los trabajadores sindicalizados, los verdaderos sindicalistas, con valores, con principios, pero sobre todo, agradecidos con una institución que fue creada para beneficio de los trabajadores, no para beneficios personales o de grupos.

“Nuestra institución no es de tiempos ni de partidos, es de ideologías y de trabajo, quien gane habrá de negociar con esta importante organización a nivel nacional, y vale recordar que un verdadero líder es quien lleva a sus agremiados al éxito y al beneficio de sus familias, no ha donde hay incertidumbre y menos a donde no hay respuestas”, concluyó.