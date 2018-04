Tribunal se burla de maestro, condena a la SET a pagarle un año, pero señala solo un día

POR DAVID ZARATE CRUZ

Como si se trataras de burlarse de un maestro, El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem) estableció el pago de cuatro horas por el periodo de un año, pero dispuso que fuera “del 11 de diciembre de 2012, al 11 de diciembre de 2012”, o sea un día, por lo que mediante la ejecutoria 403/2016, Magistrados federales otorgaron el amparo.

La Magistrada Olga Iliana Saldaña Durán, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, determino que, al establecer la condena al pago de las cuatro horas reclamadas, el Tribunal Laboral dispuso como periodo de procedencia “del 11 de diciembre de 2012 al 11 de diciembre de 2012”, cuando tal lapso corresponde a la misma fecha y no al año anterior a la presentación de la demanda, comprendido del once de diciembre de dos mil once al once de diciembre de dos mil doce.

El 21 de abril del 2016, se recibió en el Poder Judicial Federal en esta capital, la demanda interpuesta por un maestro en contra del Tcatsem, por el Laudo de catorce de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente laboral 321/2012, el cual considero como violatorio de las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, presentando las pruebas correspondientes.

En un principio, el maestro demando a la hoy SET ante el Tcatsem, reclamando, señalando que desde el año escolar 2010-2011, 2011-2012 y lo que va del 2012-2013, se le adeudan 4 horas frente a grupo, que desde entonces cubre, con la promesa tanto de la dirección de la escuela como la delegación sindical de que se le asignará el recurso, el cual ha existido, pero pese a múltiples intentos, no se ha han sido asignadas y ni cubiertas, lo cual reconoce la dirección del plantel.

El Tcatsem emite el Laudo, condenado a la SET al pago de las 4 horas laboradas únicamente por cuanto hace al periodo del 11 de diciembre de 2012 al 11 de diciembre del 2012 (sic) al haberse opuesto la excepción de prescripción por el demandado, previo incidente de liquidación que se formule en autos, asimismo a la asignación de 14 horas, ante lo cual el profesor recurre al juicio de amparo.

La Magistrada Olga Iliana Saldaña Durán, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, el Tcatsem, cometió en un error al establecer el año de procedencia del reclamo de cuatro horas solicitadas, a la luz de la excepción de prescripción, opuesta por la patronal, si se toma en cuenta que el año anterior a la presentación de la demanda está comprendido en el plazo del 11 de diciembre de 2012 al 11 de diciembre de 2011, y no el periodo que estableció del “11 de diciembre de 2012 al 11 de diciembre de 2012”.

Ante ello propuso otorgar el amparo, lo cual fue aprobado por el pleno judicial, para que el Tribunal Burocrático, emita un nuevo laudo en el que, por una parte, establezca como periodo de procedencia del pago de las cuatro horas solicitadas por el actor el comprendido del 11 de diciembre de 2011 al 11 de diciembre de 2012, y por otra, funde y motive el examen del reclamo consistente en asignación de cuatro horas solicitado.