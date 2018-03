“VENGO A OFRECER MIS SERVICIOS EN ESTA CAMPAÑA”: CARMEN PÉREZ ROSAS; LA INGE.

*.-En almuerzo con periodistas, anuncia el inicio de su labor proselitista. *.-“No seré entreguista”, dice. *.-“Pelearé por un salario mejor”, añade. *.-Al campo voy por todo para seguir apoyando al agricultor”, afirma. *.-Se define como fiel guerrera y fiel a la justicia.

Por: JUVENTINO LOO

Cd. Río Bravo, Tam.-Al mencionar que entre otras de sus propuestas que presentará ante la ciudadanía para buscar el voto en su favor, “La Inge” Carmen Pérez Rosas, candidata a diputada federal en el tercer distrito electoral, por el PAN, subrayó que: “trabajaré para pedir un mejor salario mínimo y continuaré luchando para lograr el objetivo, añadió.

La profesionista que siempre ha luchado en apoyo de los agricultores tamaulipecos, destacó aparte, que “cuando en el agro nos va bien hay fluyente económico y eso es bueno”, adelantó, al decir: “Por ello en el campo voy por todo”.

Y al recordar que: “No se ha visto que en el Congreso de la Unión se defienda bien a la gente del campo “, la Inge afirmó: “por eso insistiré para que a los agricultores se les atienda como merecen”.

Enseguida, luego de aclarar que: “No seré entreguista”, con la sinceridad que le caracteriza y sin hipocresías, la candidata panista al congreso de la unión, especificó: “Si algo me ha preocupado es que se llevan el voto y después no regresan”, en clara y presunta referencia a quienes han triunfado y no cumplen posteriormente.

Sobre el mismo campo, la Inge hizo ver que ha gestionado pagos…no ha sido fácil, pero hemos logrado que de los mil millones de pesos que se adeudan a poco más de 35 mil productores, se haya pagado al menos un 40% y seguiremos insistiendo para que se pague todo lo que deben, advirtió.

Por tanto—agregó—“vengo a ofrecer mis servicios de gestión y vamos a dejar una historia para la ciudadanía y convencer a la gente para que salga a votar”.

Por último, tras avizorar: “Creemos que vamos a ganar”, charló muy amigablemente con los periodistas a quienes les ofreció un desayuno en conocido restaurante de la localidad, para anunciar el inicio de su campaña política.

La candidata estuvo acompañada de su esposa Carlos Castillo, su hijo Carlos y nuera Diana Salinas Zaldívar y nietas Fernanda y –Renata Castillo.

Proseguirá con su labor proselitista en San Fernando, La Carbonera y Matamoros, con su slogan de campaña “Tamaulipas al frente”, definiéndose como fiel guerrera y fiel a la justicia.