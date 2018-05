Visita de René Juárez renovó bríos: Ale Cárdenas

Cd. Victoria, Tam.- La visita a Tamaulipas del dirigente nacional del PRI, René Juárez Cisneros vino a inyectar de energía a la militancia tricolor y motivó a no dar tregua en la búsqueda de convencer a la gente que los candidatos de este partido son la mejor opción para Tamaulipas y el país.

Al señalar lo anterior, la candidata del Partido Revolucionario Institucional a la diputación por el Quinto Distrito electoral, Ale Cárdenas Castillejos, reiteró el llamado a no bajar la guardia y pidió redoblar esfuerzos para obtener un triunfo inobjetable el próximo uno de julio.

“Yo creo que su visita nos inyectó energía, nos dio una gran motivación. Y la verdad es que con la llegada del licenciado René a la dirigencia, trae mucha energía que estará aportando para fortalecernos aquí en el Estado, para hacernos sentir que tenemos el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional, y saber que contamos con el apoyo de ellos para sacar adelante esta elección, y nos motivó a que aun siendo oposición vamos a salir adelante y hacer un buen papel aquí en Tamaulipas”, contextualizó.

La abanderada del distrito conformado por los municipios de Mainero, Villagrán, Hidalgo, San Nicolás, San Carlos, Güémez y Padilla, se refirió a la sentencia de Juárez Cisneros en el sentido de que el dinero no lo es todo.

“Efectivamente, el dinero no es todo, por su puesto ayuda mucho, pero creo que hoy en día los tamaulipecos van a decidir y votar por quien mejor les parezca, por quienes tengan mejores propuestas y el que crean que va a ser un mejor papel y estoy convencida que nosotros tenemos las mejores propuestas, nosotros hemos hecho un buen trabajo, hemos demostrado con resultados que sabemos trabajar que sabemos hacer bien las cosas y bueno a trabajar en eso y salir adelante”, precisó.

Explicó que a 51 días de intensa campaña, va muy bien, ha sentido el apoyo de la gente abriéndole las puertas de sus hogares.

“Nos faltan 39 días, y vamos muy bien, siento una buena respuesta, me han la oportunidad de platicar con ellos de comentarles de mis propuestas y compromisos, y hacia dónde voy a enfocar mi trabajo, como legisladora, y los he convencido de que voten por mí”, precisó, al exhortar a seguir firmes, seguir abarcando el mayor territorio posible, y “convencer en base a las propuestas, y no aflojarle”.

Ale Cárdenas, cerró la semana, con una caminata por la colonia Libertad, agenda que le dio continuidad los días anteriores, reuniéndose con diferentes sectores y organizaciones, donde ha refrendado el compromiso de alzar la voz por la región centro de Tamaulipas y por el bienestar integral de las familias.