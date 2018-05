ALAN RIDING | PERIODISTA Y ESCRITOR: “Ha llegado el momento de un cambio drástico en México que sacuda el sistema”

*El autor de ‘Vecinos distantes’ reflexiona desde París sobre la actualidad de México, donde trabajó como corresponsal más de una década

Alan Riding vive físicamente en París, pero no despega su cabeza de México, donde trabajó como corresponsal entre 1971 y 1984 para The Financial Times, The Economist y The New York Times. Sus análisis y reflexiones son de alguien que sigue casi al milímetro la actualidad mexicana pese a la distancia. “Tengo una fascinación, un amor, una obsesión por el país”, admite por teléfono desde Francia el autor de Vecinos distantes, una radiografía clave para entender México, un libro del que se publicaron 6.000 ejemplares en una primera tirada y llegó a vender más de 250.000.

“Hablar de México es igual de complicado que describir cómo son las nubes que hay encima de mi casa ahora mismo: un poco de azul, de gris, pero también partes negras…”, bromea Riding, nacido hace 74 años en Brasil, donde también fue corresponsal. Desde que se fue de México, ha regresado como periodista para las elecciones de 1988, el levantamiento zapatista de 1994 o los comicios de 2000, en los que el PRI salió derrotado por primera vez en 70 años. Ahora medita viajar para el 1 de julio. “He tratado de volver en momentos claves y siento que este va a ser otro”.

Pregunta. ¿Por qué piensa que será especial?

Respuesta. De alguna forma está ocurriendo como con Lula en Brasil, que fue candidato muchas veces antes de ganar. El país tenía que pasar por Lula. Él fue lo suficiente hábil, como exsindicalista acostumbrado a negociar, para lograr un equilibrio entre las políticas sociales progresistas y el cuidado de los intereses de la economía y la empresa privada. No sé si López Obrador tenga esa capacidad de negociar y llegar a acuerdos, porque ha sido un político toda la vida. Siento que el momento de un cambio drástico que sacuda al sistema ha llegado. Quién sabe las consecuencias. Pero hay una lógica: después de tantos años de promesas de cambios sociales que no han llevado a nada, en los que la pobreza y la violencia siguen, se trata de probar otro modelo. No sé si lo tiene en detalle, pero la idea ofrece una alternativa. Si ganara el PRI o el PAN uno puede anticipar más de lo mismo. Su momento ha llegado. Habrá que ver si es una opción o México está condenado a lo mismo siempre.

¿Ve algo de Lula en López Obrador? El discurso de Lula era bastante radical como candidato. En un momento parecido a este, en el 2002, había pánico, cayeron los mercados, los bonos, porque la opción radical iba a llegar. En México, hay un grado de pánico entre la clase política tradicional y la empresarial. La única duda es si López Obrador sabrá negociar para evitar confrontaciones. Una confrontación política fuerte va a derrumbar la economía mexicana. Su desafío será gobernar, avanzar con su programa sin una confrontación que afecte a la economía. ¿Eso parece mágico, no?