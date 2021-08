T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

4-¡T, INCUMPLE COMBATIR CORRUPCIÓN EN SINDICATO PETROLERO…!

X.-Y Se destapa a senadora de Morena, para dirigir el Sindicato.

MIENTRAS QUE el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, soslaya que, “en su gobierno no se permite la corrupción”, a pesar de esa buena intención del Ejecutivo Federal, honestamente, no se observa el más mínimo interés del mandatario, para “combatir el destructor flagelo”. Por ejemplo: En el Sindicato de Pemex, el ex Secretario General Carlos Antonio Romero Deschamps, reconocido “cacique sindical petrolero” y millonario gracias a la corrupción instrumentada por él en el STPRM, el Gobierno de la 4-T, “no ha movido ni un solo dedo”, para que se obre penalmente en contra de este “contumaz delincuente de cuello blanco”.

CONTRA de Romero Deschamps, hay denuncias penales expuestas allá en México en las oficinas de la FGR y a pesar de que, el Gobierno Federal, desde su arranque en el 2018, “prometió actuar” contra del presunto explotador de trabajadores petroleros, hoy vemos con tristeza que, el Presidente López Obrador, cruelmente, se ha olvidado de proceder contra los corruptos, (como el referido sujeto), porque AMLO, ante la vista de los mexicanos, (se ha mostrado indiferente en este tan sonado caso). Y si el Ejecutivo, en campaña hizo la promesa de “actuar con mano dura contra la corrupción”, esa promesa no la está cumpliendo.

PERO vayamos más allá para señalar que, el mal llamado Gobierno de la Cuarta Transformación, sigue siendo “una llamarada de petate”, por el tema de las promesas incumplidas. Y LO PEOR es que, aparte de estarle fallando a los mexicanos y en especial “fallarle a los trabajadores petroleros”, por no actuarse contra el venal líder Carlos Romero Deschamps, es también inaceptable que, se pretendas imponer como lidereza del STPRM a la SENADORA DE MORENA CECILIA SÁNCHEZ, para que ésta, dirija los destinos del Sindicato petrolero, lo que a juicio de los obreros ofendidos, esto es una terrible falta de respeto para ellos, al intentar el Gobierno Federal, pretender apoderarse del Sindicato de los trabajadores petroleros. Eso: “ya sería el Colmo”.

ADEMÁS, en plan ventajoso y de convencimiento, la habilidosa Senadora Cecilia Sánchez, de “golpe y porrazo ya presentó un proyecto”, según ella, “para acabar con el charrismo” en el gremio sindical petrolero, argumentando, “EXIGIRLE LA RENDICIÓN DE CUENTAS” a los 36 Secretarios Generales, cuya actuación legal “contra los socios” de Romero Deschamps, “el Gobierno Federal, debió hacerlo de inmediato, pero no lo hizo”, para estratégicamente, “apropiarse de la citada organización sindical petrolera”, cuya cuestión es evidente.

LA SENADORA por Campeche Cecilia Sánchez, inexplicablemente, ya tiene el respaldo de las Secciones sindicales 34 y 35 de PEMEX, anunciando esta “CERO TOLERANCIA”, para quienes se vean involucrados en los flagelos de corrupción e impunidad. Pero yo me pregunto: ¿estarán de acuerdo con esto, los petroleros que aspiran a dirigir el Sindicato del STPRM?. Porque una cosa es que, de alguna forma, la Senadora Cecilia, se haya valido para que las señaladas secciones petroleras de Campeche, le hayan tributado el respaldo, cuya cuestión deberá, obviamente, consultarse con todos los obreros petroleros del país y la representación o dirigencia sindical petrolera, se decida por mayorías y no en base al acuerdo de una minoría.

LO CIERTO es que, el Gobierno Federal, emanado del partido MORENA, busca a toda costa, agenciarse espacios políticos y sindicales importantes, como hoy lo pretende hacer para tener bajo su control el Sindicato Petrolero de México, cuya cuestión, a mi juicio, deja dos claros mensajes: El Primero “salvar de la cárcel” al ex Secretario General del STPRM Carlos Antonio Romero Deschamps, quien por corrupción, está acusado, repito, en la FGR y por este motivo, debe abrírsele el juicio penal de rigor, pero no me explico, porque el Presidente López Obrador, ¿no ha actuado contra este cacique?. Y lo segundo es “el claro deseo del Gobierno de la República, para controlar los sindicatos, “nos abemos si para bien o mal”, pero eso violenta la autonomía sindical de los trabajadores petroleros del STPRM.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx