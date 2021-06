60 mil pesos mensuales costarán a Madero mantener control de cocodrilos.

Cd. Madero, Tamaulipas. – El alcalde de Madero, Adrián Oseguera Kernión, señaló que los cocodrilos que se encuentran en diferentes lagunas del municipio, serán colocados en un espacio alejado de viviendas, el cual será cercado para evitar que los saurios salgan de su hábitat.

Indicó que será una empresa ajena al municipio la que se encargue del traslado de los ejemplares, misma que podría hacer incluso un censo para tener un control de los cocodrilos que hay en Madero.

Mencionó que el área que se acondicionará para tener a los saurios, se podría convertir en un atractivo, donde se les pueda ver sin correr algún riesgo de ataque.

“Vamos a cercar esas áreas para que se vuelva un atractivo, no los vamos a sacar de su hábitat y en donde haya muchas familias se va a cercar para que no corran riesgos ninguna de las familias eso es importante pero tampoco se va a sacar de su hábitat a los cocodrilos por eso lo vamos a trasladar a otra misma laguna en Ciudad Madero donde no haya ciudadanos que corran riesgo”.

Indicó que dicho proyecto podría estar listo para el mes de septiembre, pues actualmente están en la negociación del proyecto, reiterando que el municipio podría erogar hasta 60 mil pesos mensuales, pero consideró que vale más la vida de una persona.

Finalmente expuso que en las lagunas donde se reporta mayor presencia de cocodrilos, ya se instala una malla metálica para evitar que los animales puedan salir de su hábitat y ocurra algún incidente