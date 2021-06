Tendencias

A AMLO la inseguridad le vale…

La última vez que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca le pidió apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que favoreciera a Tamaulipas con la asignación de un mejor presupuesto, desde Palacio Nacional planeó su desafuero para enfrentar los delitos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le había -al parecer inventado o descubierto- con el fin de extorsionarlo políticamente.

Y es que después de que MORENA arrasó en la pasada elección en Tamaulipas, parece que este asunto se resolvió, hay evidencias de que AMLO utilizó a la Cámara de Diputados, a la UIF y la Fiscalía General de la República, para amenazar a García Cabeza de Vaca, a su familia y a otros gobernadores con ponerlos en la cárcel, inventándoles delitos para llevarlos ante las autoridades, pero todo se resolvió con una negociación y los candidatos de MORENA consiguieron el triunfo electoral.

Sin embargo, no se sabe bien a bien si estas acusaciones ya no procederán porque aún está vivo el proceso legal, y será hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine si procede o no el desafuero contra el mandatario tamaulipeco, que será cuando se confirme si las acusaciones sólo fueron una extorsión de López Obrador o si las autoridades judiciales lo aprenderán para aplicarle la ley.

El caso es que ahora el gobernador García Cabeza de Vaca ha vuelto a utilizar el mismo tono, teniendo la misma actitud de su exigencia para tener un mejor presupuesto, pero ahora lo hace para exhortar al gobierno federal de López Obrador a que apoye las acciones que se llevan a cabo en Tamaulipas contra la delincuencia organizada y señaló:

“Yo invito al gobierno federal a que juntos mandemos una señal clara de no impunidad. A que los criminales sepan de antemano que este tipo de conductas arteras no recibirán titubeos por parte de la autoridad y que serán perseguidos hasta las últimas consecuencias”.

Y casi al final de su exhorto expresó: “De ahí mi llamado a que cada orden de gobierno asuma su responsabilidad y cerremos la pinza, federación, estados y municipios, por la seguridad de los mexicanos, con el objetivo de que hechos criminales como el 19 de junio no se repitan en Reynosa ni en otras comunidades del país”.

Desde luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador este tipo de llamados, exhortos o invitaciones no los escucha, su prioridad no es combatir a los criminales ni siquiera aprenderlos, ya que su estrategia es “darles abrazos, no balazos y hasta otorgarles el perdón” sin importar lo que hayan hecho o cometido contra la gente.

Así que Cabeza habla como si estuviera en el desierto, AMLO nunca le hará caso sobre este asunto, si nunca le puso atención sobre un aumento al presupuesto estatal ahora con el tema de la inseguridad que se vive en Tamaulipas y el país, pues mucho menos.

Lo mejor que puede hacer el gobernador García Cabeza de Vaca es exhortar al Congreso de Tamaulipas, para que acelere la aprobación de la portación de armas y así, los ciudadanos tengan conque defenderse ante los ataques del crimen organizado, ya que de otra manera, seguirán inherentes ante sus ataques.

Es importante comentar que para el presidente López Obrador “todos los cárteles de la droga surgieron en el periodo neoliberal y había dos delincuencias: la de cuello blanco y los narcotraficantes” y eran cómplices, así que asegura que en su gobierno no han surgido grupos del crimen organizado, por lo que con esto nos damos cuenta que la inseguridad que generan estos grupos no es su prioridad.

En fin, ojalá que los asesores del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hayan medido bien las consecuencias de volver a exigirle apoyo al presidente López Obrador, se sabe que no le gusta que le pidan nada y mucho menos que le exijan dinero, lo comentamos porque ahora no vaya a ser que le invente al mandatario tamaulipeco que es un terrorista o le salgan con otro invento para sacarlo de la política.

De salida. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que tiene a 12 candidatos en la mira ya que se les detectaron “movimientos inusuales”.

Es decir, que el sistema financiero encontró un presunto financiamiento ilícito y esperamos que esta información no sea parte de las posibles extorsiones que planea AMLO para doblegar a sus adversarios y someterlos.

Así que Nieto debería darlos a conocer porque esto ya no espanta ni al más pintado, se sabe que todo se arregla con una buena negociación. ¿Verdad?