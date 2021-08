David Ed Castellanos Terán

A Joe Biden, no le va eso de las consultas ciudadanas

Joe Biden, gobernando y en México acatando. Ahora resulta que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, inició un litigio contra el comercio negligente de armas en Estados Unidos y su tráfico ilícito al territorio mexicano que gobierna Andrés Manuel López Obrador.

Desde el mandato de Donald Trump y ahora con Biden en el poder, México se convirtió en el tercer país seguro para la nación de las barras y las estrellas, al contener, recepcionar y albergar a los cientos de inmigrantes depositados en la frontera mexicana por EUA.

Pero eso no lo es todo, las relaciones entre ambos países han dado un giro inesperado, quizás un descaro a la soberanía mexicana o una gobernanza sin máscaras entre ambos países de América del Norte.

Se sabe desde hace muchos años, que el ahora presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, considera la violencia con armas de fuego como un problema de salud, una epidemia. De acuerdo con los números que circulan en los informativos norteamericanos, al menos unas 40 mil personas mueren cada año en la potencia mundial a consecuencia de tiroteos masivos, o una violencia más “ordinaria”, sin dejar de lado los suicidios.

Por eso es imperdonable desligar el pronunciamiento de Marcelo Ebrard con esta guerra histórica entre Biden y los armamentarios norteamericanos, incluso el ahora presidente gringo, ha sostenido confrontaciones frente a frente con la Asociación Nacional del Rifle (NRA), dos veces les ha ganado.

En 1993, aprobó en el Congreso la Ley Brady, algo así como un sistema de verificación para conocer si el comprador cumple con los requisitos para portar o adquirir una arma de fuego. También en 1994, Biden, logró vetar por 10 años los fusiles de asalto, cartuchos y municiones de alta capacidad.

El trabajo de Joe Biden, ha sido legislando, no entregando despensas, tampoco “donando” el salario como legislador para las familias necesitadas y afectadas por el neoliberalismo (jajaja), mucho menos entregando cebollas, y qué decir, jamás haciendo consultas populares, ni preocupándose por los baches de las ciudades… eso fue posible con los artículos, la ley y la constitución en la mano, sin inventar el agua hirviendo.

Muy probablemente esta guerra declarada a los fabricantes de armas en EUA, le de puntos extras a Marcelo Ebrard, en su ruta hacia la candidatura presidencial para suceder a López Obrador, prácticamente se subió al tren de Biden.

Ebrard, en representación del Gobierno de México, pide en la demanda civil de daños, en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Massachusetts, lugar donde tienen asiento de negocios las empresas demandadas (Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms, Inc.; Colt´s Manufacturing Company Llc; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co., Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc. D/B/A Interstate Arms), compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes, por el monto económico que se determine en el juicio; que se desarrollen e implementen estándares lo suficientemente razonables para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores; que se costeen estudios, programas, campañas en medios y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilícito de armas; y por último que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan y que podrían ocasionar daños en México.

En la intimidad… Por incumplir sus obligaciones constitucionales, fue destituido José Luis Vargas Valdez. En su lugar fue nombrado como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Definitivamente la elección de Estado, del pasado 6 de junio ¡ya llegó a la tanda de penales!

