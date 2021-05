T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

A MAKI, LE URGE QUE SU HIJO GANE, RORQUE SI NO, “TENDRAN QUE HUIR” DE REYNOSA…!

X.-MAKITO AL IGUAL QUE SU MAMÁ, NO CUMPLEN Y MIENTEN…..!

CARLITOS “el Makito Peña Ortiz, al igual que su mamá, no cumplen y mienten” y prueba de ello, es que el vástago de la alcaldesa, no llega a muchas colonias donde repudian a su respetable madre, “porque Maki, cuando buscó la alcaldía por primera vez, no le importó mentir, engañar y traicionar a miles y miles de familias humildes, las que pensaron que “la doctora, por ser mujer y estar enferma de cáncer, merecía la oportunidad” para ser la Presidente Municipal de Reynosa y así fue como llegó a la silla que aun ocupa.

PERO ahora que, “Maki, está a punto de concluir su administración” y por supuesto quedarse sin poder, desesperada porque en el PAN, no le aceptaron a su hijo MAKITO como Candidato a Presidente Municipal, “ésta en lugar de disciplinarse”, para que se le diera la oportunidad a otro prospecto político, “obró por traicionar” al partido que le ha dado todo lo que tiene, porque, gracias al Partido Acción Nacional, “Maki ha ocupado muchos cargos públicos” a través de los cuales ha logrado “amasar una muy considerable fortuna”.

Y SI ESTO de la enorme fortuna es mentira, entonces ¿sería importante que MAKI, diga públicamente como y de qué forma su hijo CARLITOS “el Makito” PEÑA, fue ungido como Candidato a Presidente Municipal de Reynosa bajo las siglas de MORENA, y si aquí estamos mintiendo, (le doy el derecho de réplica a la doctora), para que en un marco de honestidad, repito, (honestidad), le haga saber a las familias reynosenses, la grandiosa odiosea que se aventó, “para que le asignarán el abanderamiento de Morena a su vástago”.

LO ESENCIALMENTE penoso es que, en este embrollo político MAKI ORTIZ, por ser mujer, debería tener formidables principios morales, pero nada de esto se vislumbra en ella, “porque el poder político la ha engolosinado” en grado superlativo y por esta razón, quiere a través de “su junior” continuar teniendo el poder público municipal, tras el trono, o sea “utilizar como títere su primogénito.

AHORA BIEN, Maki sabe que, “haber traicionado al PAN y engañar al pueblo de Reynosa”, al mentirles y no atender a las familias de todos los círculos sociales, “como fueron sus promesas de campaña”, eso sin lugar a dudas, les traerá consecuencias políticas funestas.

Y ESO su hijo “el Makito Peña”, ya lo está sintiendo en carne propia, porque en sus recorridos por las colonias, miles de familias “han empezado a darle la espalda”, por obra y gracia de la mentirosa de su madre. Pero él también por falaz y aprovechado con la gente necesitada, cuyas familias, “ya vomitan al Makito”, porque estando al frente del DIF-Reynosa “Carlitos fue indiferente con la gente” habiendo dejado a muchas personas “con un palmo de narices” porque jamás las atendió. Y esto el vástago de Maki no lo puede negar.

Y POR ESTA sarta de malos comportamiento del MAKITO PEÑA y de su MAMÁ la alcaldesa MAKI ORTIZ, ahora que éste, anda en busca del voto, “él sabe que la gente, ya no accederá fácilmente a su petición”, para que una vez más le den el sufragio, porque Carlitos, basado en el poder de su madre, por ser la jefa del Ayuntamiento en Reynosa, “abusó mucho de la gente humilde”, esa gente que veían en Maki y en su hijo a muy buenas personas, pero finalmente, se percataron que, como seres humanos, “madre e hijo, son crueles, indiferentes y despiadados”.

LO EVIDENTE en la campaña del MAKITO PEÑA, es que, gran parte de la gente que anda junto al ya repudiado jovenazo, “es pagada por su madre”, al parecer con dinero del Ayuntamiento y lo peor es que, otros muchos colaboradores, “andan trabajando obligadamente”, es decir “no por voluntad propia”, porque estos, por ser empelados del municipio, se les obliga a que ayuden en la campaña y si no acceden, corren el riesgo de perder el trabajo en Presidencia, cuya postura de MAKI, es la clara muestra de su crueldad, identificándose por ello, como una mujer inhumana. Y TAN CRUEL ES MAKI que, cuando anda enfurecida, dicen, no le importa “poner como palo de gallinero” a su marido don CARLOS PEÑA GARZA, esto dicho por misma gente que ha visto esas grotescas escenas, consumadas por la alcaldesa hacia su cónyuge. Y si esto es cierto como, lo esbozan gentes en Palacio Municipal, ¡la verdad qué pena!

TAMBIÉN, les diré que, para aparentar que “el Makito Peña anda muy bien”, en su campaña electoral, en las redes sociales, lanzan encuestas increíbles, las que incluso ni ellos mismos se las creen, pero eso, “es parte de la fallida estrategia que ya se le viene cocinando”, al hijo de la alcaldesa de Reynosa.

PORQUE CARLITOS, “el hijo de Mami”, no puede presumir haber unido a los militantes y fundadores de Morena en Reynosa y menos podría asegurar que se le han unido a su campaña, las miles de personas que andaban apoyando a los ex Pre-candidatos a la Presidencia Municipal por Morena Diputado Local Rigoberto Ramos Ordoñez, Lic. Marcelo Olán Mendoza y las del Lic. Giovanni Barrios Moreno.

FINALMENTE les comento que ASÍ DE “ultra-mega-complicada está la actividad proselitista del Makito, el que de no ganar, con toda certeza, habrá de provocar que SU MADRE MAKI, SU PADRE DON CARLOS Y ÉL, “se verán obligados a poner tierra de por medio o pies en polvorosa”, e irse hacia otros horizontes, porque “la voladora (orden de aprehensión) les puede caer encima, al jovenazo Makito y a la mamá de Carlitos, por las cuentas públicas pendientes. Y Carlitos, por tener denuncias en su contra, penalmente, deberá responder a estas acusaciones, así es el panorama que se vislumbra entre los PEÑA ORTIZ….

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx